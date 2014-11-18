《KEMP专栏》对冲基金对油价重挫措手不及，匆忙调仓却又推波助澜

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
同期持有可申报空仓的基金数量接近翻倍，从36个增至69个。
多空比也从12:1降至不到3:1。
对冲基金的净多仓也下降一半多，从4.13亿桶减少至11月4日的区区1.68亿桶，意味着仅仅20周内大减2.45亿桶。
过去五年，WTI油价与持有可申报NYMEX WTI期货与期权合约多仓的对冲基金数量之间存在密切关联。
究竟是对冲基金仓位部署推动了油价变化，还是相反？对冲基金是油价变动的源头，或只是顺势而为？现在并非讨论这些问题的时机。
不过，鉴于对冲基金仓位调整与WTI油价在过去五年的密切关联，所以过去五个月油价暴跌伴随着基金仓位的大幅调整，这也不足为奇。
在流动性有限的环境下，仓位如此剧变肯定会加速和放大价格跌势，加重6月以来呈现的负泡沫情况。
问题在于，仓位调整目前是否已经结束。
持有可申报空仓的对冲基金数量现在已接近2006年以来高点，而持有可申报多仓的基金数量已经降至2008-2009年衰退以来最低。
虽然并不存在认定泡沫顶部(或底部)的方法，但对冲基金数据显示，投机性仓位调整或许已近完成。(完) (译文审校 张涛/徐文焰)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。