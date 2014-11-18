《KEMP专栏》对冲基金对油价重挫措手不及，匆忙调仓却又推波助澜

同期持有可申报空仓的基金数量接近翻倍，从36个增至69个。

多空比也从12:1降至不到3:1。

对冲基金的净多仓也下降一半多，从4.13亿桶减少至11月4日的区区1.68亿桶，意味着仅仅20周内大减2.45亿桶。

过去五年，WTI油价与持有可申报NYMEX WTI期货与期权合约多仓的对冲基金数量之间存在密切关联。

究竟是对冲基金仓位部署推动了油价变化，还是相反？对冲基金是油价变动的源头，或只是顺势而为？现在并非讨论这些问题的时机。

不过，鉴于对冲基金仓位调整与WTI油价在过去五年的密切关联，所以过去五个月油价暴跌伴随着基金仓位的大幅调整，这也不足为奇。

在流动性有限的环境下，仓位如此剧变肯定会加速和放大价格跌势，加重6月以来呈现的负泡沫情况。

问题在于，仓位调整目前是否已经结束。

持有可申报空仓的对冲基金数量现在已接近2006年以来高点，而持有可申报多仓的基金数量已经降至2008-2009年衰退以来最低。