中国货币市场：开盘价引导回购利率微跌，但月中缴税扰动短期资金显紧俏

路透上海11月18日 - 中国银行间资金市场周二回购利率 微跌。交易员表示，在开盘价引导下主要回购利率虽小幅走低，但受月中缴税等实际因素影响，在大行资金供给相对有限情况下，致场内隔夜资金供不应求，不少机构需求逐步转移到七天及14天品种。

交易员并认为，月底新股集中发行即将启动，叠加缴税因素，资金面谨慎心态略升温。

“大行出的少了，隔夜很不好借，有的机构还加点了，”上海一银行交易员称，"主要还是月中缴税的影响，感觉隔夜借不到，所以需求蔓延到七天和14天了“。

她谈到，公开市场现在影响基本不大，开盘价定的回购利率也比较低，但是预计月中缴税到月底才结束，届时还将叠加新股集中发行，大家心态还是有点谨慎。

央行公开市场周二14天正回购操作量及利率均不变；考虑到10月经济及金融数据表现令市场失望，且本月底新一轮新股发行，流动性亦面临考验，央行未来应会再以定向方式，刺激经济及驰援流动性。

上海另一银行交易员则认为，虽然市场对央行定向扶助资金面的预期不减，令整体流动性大幅收紧担忧有限，但是目前资金面期限结构性失衡现象明显，短期和长期资金供需严重不匹配，适度紧平衡状态亦有助于结构调整。

中国A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股申购将于11月24日(下周一)开始，共计将有11只新股发行。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4963 2.5145 -1.82

七天 3.0500 3.0993 -4.93

14天 3.6249 3.6308 -0.59

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8600 2.5950 +126.50

七天 4.6000 2.8100 +179.00

14天 4.8500 4.0000 +85.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5600 2.6000 -4.00

七天 3.1100 3.1300 -2.00

14天 3.6800 3.5600 +12.00

Shibor

其中:隔夜 2.5030 2.5090 -0.60

七天 3.0700 3.0790 -0.90

三个月 4.1930 4.2090 -1.60

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