中国汇市：人民币早盘小升，沪港通直接产生的流动性不多但仍提振市场

* 人民币早盘走升，与中间价逆向

* 沪港通仍有一定推升作用

* 中间价连续第二天走弱，但指引作用不强

* 未来短期走势不明朗

路透北京11月18日 - 中国人民币兑美元 周二早盘小幅上涨，继续与中间价逆向而行。昨日开闸的沪港通继续提振离岸人民币，并对在岸市场有一定推升作用，但整体早盘成交清淡，窄幅波动，结售汇相对均衡。

交易员指出，中间价连续第二天走弱，但对市场指引作用不强，刚刚开闸的沪港通可能产生的短期流动性并不明显，但因对人民币长期利好，且提振离岸人民币，在岸市场跟风小幅上扬。

“开盘整体结汇多一点，但上午半天结售汇实际比较均衡，没有大的变化，...沪港通当然利好人民币，但短线来看Flow并不是很多，至少没有想象中明显。”一外资行交易员称。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.1231元，上日收报6.1241元。今日人民币兑美元中间价 为6.143元，上日中间价为6.1409元。

考虑到中国巨额的贸易顺差，四季度即期结汇压力不小，她认为，本周后几天以及下周可能会有更多结汇盘出炉，这可能影响年内人民币汇率走势，当然这也要看国际美元指数的方向。

而针对央行之前开闸RQDII以及沪港通，均是在人民币资本账户下的开放举措，她并表示，中国政府在这个时点开放是比较好的，时逢国际美元指数走强，新兴世界货币走贬，开放人民币资本项目就不太会引发剧烈的跨境资金波动。

国际知名投行--瑞银周二发布报告指出，沪港通北向交易资金流在最初可能更活跃，沪港通启动后离岸人民币流动性可能会立即收紧，但影响仍是可控的，预计未来几周离岸人民币即期汇率进一步微涨。

全球汇市方面，美元周二守住涨势，之前欧洲央行官员的讲话提高了该行进一步出台刺激措施的可能，同时投资者等待观望日本领导人是否会提前举行选举，之前日本经济意外滑入衰退。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2620/50，上日尾盘为6.263。

北京时间12:04，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1233/53元，上一交易日尾盘报6.1252元。