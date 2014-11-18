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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 17:40 BJT

表格：英国10月CPI年增率微升至1.3%，符合市场预估

路透伦敦11月18日 - 英国国家统计局周二公布：

* 10月CPI较前月上升0.1%，较上年同期上升1.3%(预估为上升1.3%)

* 10月零售物价指数(RPI)较前月持平，较上年同期上升2.3%(预估为按年上升2.3%)

* 10月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期上涨1.5%

* 9月房价同比上涨12.1%，8月上涨11.7%；伦敦房价上涨18.8%

以下为详细数据：

10月 9月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.1 0.0 0.1

较上年同期%　　　 1.3 1.2 1.3

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.2 0.1

较上年同期% 1.5 1.5

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.0 0.2 0.1

较上年同期%　　　 2.3 2.3 2.3

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.0 0.2 0.0

较上年同期%　 2.4 2.3 2.3 (完)
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