表格：英国10月CPI年增率微升至1.3%，符合市场预估

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透伦敦11月18日 - 英国国家统计局周二公布：
* 10月CPI较前月上升0.1%，较上年同期上升1.3%(预估为上升1.3%)
* 10月零售物价指数(RPI)较前月持平，较上年同期上升2.3%(预估为按年上升2.3%)
* 10月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期上涨1.5%
* 9月房价同比上涨12.1%，8月上涨11.7%；伦敦房价上涨18.8%
以下为详细数据：
10月 9月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.1 0.0 0.1
较上年同期% 1.3 1.2 1.3
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.2 0.1
较上年同期% 1.5 1.5
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.0 0.2 0.1
较上年同期% 2.3 2.3 2.3
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.0 0.2 0.0
较上年同期% 2.4 2.3 2.3 (完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。