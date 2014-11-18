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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 17:36 BJT

表格：英国10月PPI产出物价较上年同期下跌0.5%，跌幅超出预期

路透伦敦11月18日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国10月PPI产出物价较前月下降0.3%；较上年同期下滑0.5%(预估为按年下滑0.2%)

* 10月核心PPI产出物价较前月升0.1%，较上年同期上升0.9%(预估为按年升0.8%)

* 10月PPI投入物价较前月下滑1.5%，较上年同期下降8.4%(预估为按年下降8.3%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 10月 9月 预估值

较上月(变动%) -0.3 -0.2 (-0.1) -0.2

较上年同期(变动%) -0.5 -0.5 (-0.4) -0.2

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.1 -0.1 (-0.1) 0.0

较上年同期(变动%) 0.9 0.8 (0.8) 0.8

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -1.5 -0.6 (-0.6) -1.6

较上年同期(变动%) -8.4 -7.4 (-7.4) -8.3

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.2 0.5 (0.2)

较上年同期(变动%) -2.7 -2.8 (-3.0) (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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