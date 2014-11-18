表格：英国10月PPI产出物价较上年同期下跌0.5%，跌幅超出预期

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透伦敦11月18日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国10月PPI产出物价较前月下降0.3%；较上年同期下滑0.5%(预估为按年下滑0.2%)
* 10月核心PPI产出物价较前月升0.1%，较上年同期上升0.9%(预估为按年升0.8%)
* 10月PPI投入物价较前月下滑1.5%，较上年同期下降8.4%(预估为按年下降8.3%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 10月 9月 预估值
较上月(变动%) -0.3 -0.2 (-0.1) -0.2
较上年同期(变动%) -0.5 -0.5 (-0.4) -0.2
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.1 -0.1 (-0.1) 0.0
较上年同期(变动%) 0.9 0.8 (0.8) 0.8
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -1.5 -0.6 (-0.6) -1.6
较上年同期(变动%) -8.4 -7.4 (-7.4) -8.3
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.2 0.5 (0.2)
较上年同期(变动%) -2.7 -2.8 (-3.0) (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。