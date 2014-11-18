表格：英国10月PPI产出物价较上年同期下跌0.5%，跌幅超出预期

* 英国10月PPI产出物价较前月下降0.3%；较上年同期下滑0.5%(预估为按年下滑0.2%)

* 10月核心PPI产出物价较前月升0.1%，较上年同期上升0.9%(预估为按年升0.8%)

* 10月PPI投入物价较前月下滑1.5%，较上年同期下降8.4%(预估为按年下降8.3%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)