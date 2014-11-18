券商观点：中国价格型货币工具需数量工具配合，难单独成常规工具--国信

路透北京11月18日 - 今年三季度以来，中国央行数次下调公开市场正回购利率，带动货币市场利率和债券利率出现较大程度下行。国信证券周二发布报告认为，在降低广义社会融资成本上，如果没有数量型工具配合的话，价格型货币政策工具效果十分有限，其难以单独成为一个常规货币政策工具。

该券商并称，降低社会融资成本的核心在于降低银行的负债成本，而降低存款基准利率对于降低银行负债成本的效果更加明显，不过今年降息窗口已关闭，明年降息空间也不大。

在央行不愿一步到位降息的情境下，该券商建议央行可以考虑将按揭贷款率先纳入抵押补充贷款工具(PSL)框架，此举既可以弥补基础货币短缺的问题，又可以有效降低按揭贷款利率，同时有效提振房地产市场。

以下为国信证券报告全文：

--价格型工具需要数量型工具配合

价格型货币政策工具一般通过流动性吞吐来完成目标。利率本质上仍是由货币供求决定的，如果需求端没有明显变化，提高或者降低利率需要收缩或者扩张供给端，因此价格的变动需要依赖数量工具。例如，美联储调节基准利率就是通过在公开市场上买卖国债完成的。我国在经济下行压力加大的时候，也鲜见单纯的降息，历次降息都是配合以降准等流动性释放来达到稳增长效果的。其原因在于，利率管制下的降息只能达到收益的重新分配（储蓄者、银行和借款者三方），并不能降低广义的融资成本。

类似地，单纯下调正回购利率无法持续压低货币市场利率。货币市场利率同样由供需决定，一般认为超储率构成了短期流动性的主要供给。9月份金融机构超储率为2.3%，总量大约为2.2万亿，而目前单月正回购新增量至多数百亿量级。可见，央行下调正回购利率对后续市场预期会有影响，但对总体流动性供需格局的影响则非常之小，不能达到持续压低货币市场利率的作用。而央行下调正回购利率后，货币市场利率应声而下并持续在低位，则是由于数千亿SLF的注入增加了商行的超储率（央行已经证实9月发放了5000亿SLF，10月传闻的2000-3000亿SLF尚需进一步数据确认）。从时点上来看，央行第二次下调时正回购利率已经高于二级市场利率。

因此，央行这次下调只是跟随货币市场利率的下行，并不是引发货币市场利率下行的原因（我们推测，央行主要使用SLF对8月悲观经济数据做出反应，正回购利率下调则属“就坡下驴”的应对举措）。但客观上这形成了央行一下调正回购利率，市场就预期后续会有更多流动性注入，从而造成短期利率迅速下降的现象。但若没有央行后续的流动性注入（注入量级还相当可观），这种货币市场利率的下滑是不可持续的。

--目前货币市场利率下行难以有效传导到银行资产端

价格作为中介目标的一个前提是，货币市场利率变动可以顺畅地传导到实体经济。然而，当前我国货币市场利率与实体经济融资成本仍然相对分割。在银行资产端，债券利率会跟随货币市场利率下行，但债券在银行表内资产配置中的中优先级低于贷款，债券利率下行很难通过替代效应带动贷款利率下行。例如，今年上半年债券收益率大幅下挫，但一般贷款加权利率仍然保持平稳。因此，货币市场利率向实体经济融资成本传导的关键路径仍然是，压低银行负债成本，从而降低银行贷款利率。

银行主要资金来源分成三块：存款、同业和表内理财。理财同时承担着拉存款和赚中间收入的职能，收益率往往跟随资产端收益率变动；且由于银行竞相揽存仍然存在（存款偏离度考核会弱化但难以根除这一现象），理财收益率的变动会相对滞后，不会对货币市场利率做出快速反应。理财中的表外部分由于不入表，对银行表内负债成本没有影响，在资产端收益率定价时也不会纳入考量；而对银行表内负债成本有直接影响的表内理财，其在银行资金来源中的占比相对较小。因此，货币市场利率下行，主要影响的是银行的同业负债部分。

目前同业在银行负债中的占比大约是15-20%。同业拆借一般使用三个月Shibor定价，但由于Shibor波动太小，也可使用同业存单利率来衡量同业成本。以此衡量，今年8月初以来同业成本约下了30BP。推算下来，目前同业利率下行仅仅能够降低银行负债成本4bp-6bp。而当前银行存贷利差水平大致在200bp左右，因此同业利率下行带来的银行负债成本的下行幅度太小，难以有效地传导到资产端。

换个角度来看，2013年下半年货币市场利率飙升，3个月Shibor大致上行了80bp。此时五大银行有息负债成本仍然相对平稳，同业业务占比较高的股份制银行也只上行了大约20BP。2014年初以来货币市场利率持续下行，但股份制银行的加权负债成本仍在上行。可见，我国货币市场利率波动对银行总体负债成本并不能产生明显影响。

--如果不愿一步到位地降息，央行可以考虑将按揭贷款率先纳入PSL框架

降低社会融资成本的核心在于降低银行的负债成本。而从上述分析中可以看出，如果没有足够的数量工具配合，单纯的公开市场价格操作难以持续压低货币市场利率（央行如果有意降低货币市场利率，量的操作如逆回购、SLO、SLF、MLF的持续注入仍是必须的。就此而言，降低回购利率或可视为一个信号，意味着央行后续或有数量配合）；而即便货币市场利率确有下行，其对银行整体负债成本的影响也不显着或者有滞后。，相比之下，降低存款基准利率对于降低银行负债成本的效果将会更加显着。因此，一个自然而然的问题就是，会不会有一步到位的降息，尤其是降低存款基准利率？我们的回答很简单：今年降息窗口已关闭，明年降息空间也不大。这是因为，商行核心存款流失的压力，央行对重新进入“负利率时代”的担忧，美联储加息对国内货币政策的制约等，都会成为央行诉诸一步到位的降息的掣肘。

如果没有一步到位的降息，央行会一直这么“无所事事”么？不揣冒昧地，我们提出一个“一箭三雕”的解决办法：明年PSL向商业银行全面推行，并将按揭贷首批纳入合格抵押品框架。这样的货币政策工具创新的好处是明显的：第一，它可以弥补基础货币短缺的问题。明年新增外汇占款难以看到趋势回升的动力，而对基础货币的需求却是平稳增长的。因此，明年的基础货币缺口可能甚于今年，而央行PSL作为中长期流动性的注入工具正堪其用。数月之前央行即已下发《人民银行内部评级管理办法（征求意见稿）》，最近又创设了新的理论上期限会更长的流动性管理工具MLF。也许我们可以说，从SLF到MLF再到PSL只是顺理成章的事情。

第二，它可以有效降低按揭贷款利率。央行给商行的PSL，本质上是一种补贴。因此，一旦PSL成为商行稳定的资金来源，商行的负债成本自然可以有效降低，贷款利率也就可以有效降低（这里的关键是，商行的息差是有保护的）。这对于降低实体经济融资成本是颇有裨益的，且已为英国央行融资换贷款（FLS）计划的实施效果所证实。

第三，它可以有效提振房地产市场。相比已经陆续出台的放松限购和限贷的举措，按揭利率的下行对刺激房地产销售会起到更加立竿见影的效果。这是因为，一个家庭在做购房决策时，无一例外地要考虑还本付息的能力，这里最关键的指标自然是按揭利率的高低。光靠一纸行政命令，不足以令商行去给房贷利率打折；将按揭贷纳入PSL，商行才有动力去更多发放按揭贷，且发放更低利率的按揭贷。可以，这也许是托底房地产市场，保证明年中国经济平稳下台阶的“杀手锏”。

需要考虑的另一个问题是，明年央行是否有动力主动降低社会融资成本？今年上半年在经济下行压力较大，稳增长任务较重的背景下，降低社会融资成本从国务院层面被提出，而三季度以来这一提法似乎正被逐步淡化。究其原因，可能是由于今年房地产调整之下地产融资需求逐步下滑，而严格地方债管理又抑制了地方政府融资需求，融资成本在需求端的作用下出现回落（今年三季度末贷款加权平均利率相比二季度末略微上行，不过考虑到明年房地产市场调整不可避免，严格地方债管理仍会延续，刚性部门融资需求的弱化应是比较明确的）。