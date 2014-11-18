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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 18:24 BJT

德国数据：11月ZEW经济景气判断指数劲升至11.5，近一年来首次翻扬

这是该景气指数去年12月以来首次上升。该数据公布后，欧元/美元 升至盘中高点，德债期货逆转涨势。

ZEW表示，景气判断指数基于对220名分析师和投资者的调查结果，调查在11月3-17日进行。

11月ZEW现况指数为正3.3(预估为正1.8)，10月为正3.2。

ZEW首席经济学家FUEST表示，近期增长数据显示经济正在企稳；受地缘政治紧张局势影响，经济环境依然脆弱。(完)

(编译 洪曦/张涛；审校 张明钧/朱晓军)
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