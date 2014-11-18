德国数据：11月ZEW经济景气判断指数劲升至11.5，近一年来首次翻扬

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
这是该景气指数去年12月以来首次上升。该数据公布后，欧元/美元 升至盘中高点，德债期货逆转涨势。
ZEW表示，景气判断指数基于对220名分析师和投资者的调查结果，调查在11月3-17日进行。
11月ZEW现况指数为正3.3(预估为正1.8)，10月为正3.2。
ZEW首席经济学家FUEST表示，近期增长数据显示经济正在企稳；受地缘政治紧张局势影响，经济环境依然脆弱。(完)
(编译 洪曦/张涛；审校 张明钧/朱晓军)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。