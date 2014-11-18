表格: LME金属库存最新变化--11月18日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透伦敦11月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位 为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 160,425 +1,300 锡 11,175 +580 铅 216,700 -25 锌 682,800 -2,375 铝 4,383,050 -250 镍 390,198 +432 铝合金 26,760 +120 NASAAC 77,100 +2,120 *NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 种 铜 <MCU-STO <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-LOC- CKS> -GRD> CKS> GRD> 铝 <MAL-STO <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-LOC- CKS> -GRD> CKS> GRD> 锌 <MZN-STO <0#MZNSTX-LOC 铝 <MAA-STO <0#MAASTX-LOC- CKS> -GRD> 合 CKS> GRD> 金 镍 <MNI-STO <0#MNISTX-LOC NAS <MNA-STO <0#MNASTX-LOC- CKS> -GRD> AA CKS> GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。