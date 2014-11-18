表格: LME金属库存最新变化--11月18日

路透伦敦11月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位 为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 160,425 +1,300 锡 11,175 +580 铅 216,700 -25 锌 682,800 -2,375 铝 4,383,050 -250 镍 390,198 +432 铝合金 26,760 +120 NASAAC 77,100 +2,120 *NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 种 铜 <MCU-STO <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-LOC- CKS> -GRD> CKS> GRD> 铝 <MAL-STO <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-LOC- CKS> -GRD> CKS> GRD> 锌 <MZN-STO <0#MZNSTX-LOC 铝 <MAA-STO <0#MAASTX-LOC- CKS> -GRD> 合 CKS> GRD> 金 镍 <MNI-STO <0#MNISTX-LOC NAS <MNA-STO <0#MNASTX-LOC- CKS> -GRD> AA CKS> GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 于春红)