版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 14:49 BJT

更新版 1-中国外汇：10月结售汇逆差新高与外汇占款背离，或因汇率维稳所致

(新增评论和细节)
    路透北京11月18日 - 中国国家外汇管理局周二公布，10月银行代客结售汇逆差1,462亿元人民币，创该数
据历史最大逆差，这与央行公布的当月金融机构外汇占款增加661亿元人民币相左。
    
    结合代客结售汇、收付款及外汇存款等企业端的数据来看，且考虑到10月美元走势强劲，新兴市场面临资
金流出的外围情况，中国央行为维稳人民币汇率所做的操作，可能是外汇占款出现正增长的原因。
    
    “如果没有央行的作用，应该不会出现CNY走势强于CNH的情况。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示
，从更贴近市场供需的离岸市场汇率来看，当月市场资金应该更倾向于流出。
    
    他表示，从外汇占款数据来看，虽然本月增加了661亿元人民币，但从今年整体趋势而言仍未脱离占款增
速下降这一主线；客观看9月、10月人民币汇率偏强，应当包含了央行稳定汇市的作用，至于是采用传统直接
干预、或是窗口指导、衍生品交易，仍有赖更多数据细节的披露。
            
    中国国家外汇管理局周二公布，10月银行代客结售汇逆差1,462亿元人民币，为该数据自2010年公布至今
最大逆差；银行自身同期结售汇为逆差211亿元人民币，较上月缩减，为连续第四个月录得逆差。
    
    而央行周末公布的数据显示，10月全部金融机构外汇占款增加661亿元人民币，连续第二个月增长。
    
    其他反映10月资金流向的数据也有背离。10月贸易顺差454.1亿美元，当月人民币对美元汇率亦升值0.43%
，均指向资金流入；而当月金融机构外汇存款减少90.58亿美元，银行涉外收付款逆差428亿元人民币，又指向
资金流出。
    
    刊登在外管局网站的数据显示，今年10月，银行结售汇逆差1,673亿元人民币（等值272亿美元），同期银
行代客远期净售汇112亿元人民币；截止10月末，未到期净结汇820亿元人民币，较上月末水平继续下降。
    
    数据并显示，10月境内银行代客涉外收付款逆差428亿元人民币（等值70亿美元）。1-10月，银行代客累
计涉外收付款顺差3,627亿元人民币（等值592亿美元）。    
    
      以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:    
            14年    9月    8月    7月    6月    5月    4月    3月    2月    1月   13年  11   10
            10月                                                                  12月  月   月
 代客结售   -238    -79    33     101    152    68     79     411    459    763   328   451  392
 汇净额                                                                                      
 （亿美元                                                                                    
 ）                                                                                          
  以亿元人  -1,462  -482   204    621    938    416    489   2,521  2,805  4,658              
    民币计                                                                                   
 代客收付   -70     -172   -122   94     142    208    37     54     136    313    83   283  289
 款顺收                                                                                      
 （亿美元                                                                                    
 ）                                                                                          
  以亿元人  -428    -1,06  -752   578    847   1,280   230    329    831   1,911              
    民币计          0                                                                        
 代客远期   -18     -63    57     10     -27     9     15     27     227    254   184   204  130
 结售汇净                                                                                    
 额（亿美                                                                                    
 元）                                                                                        
  以亿元人  -112    -386   349    60     -165   53     91     165   1,390  1,548              
    民币计                                                                                   
 远期累计   133     173    228    248    318    450    525    584    679    591               
 未到期结                                                                                    
 售汇净额                                                                                    
 （亿美元                                                                                    
 ）*                                                                                         
  以亿元人  820     1,064  1,408  1,527  1,95  2,778  3,232  3,593  4,158  3,607              
   民币计*                                9                                                  
  
   注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。
    
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一
。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
    
    更多细节，请点选中国国家外汇管理局网站 www.safe.gov.cn

 (发稿 李然; 审校 杨淑祯/黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐