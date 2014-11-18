《中国企业债发行日程表》--11月18日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *中山交通发展 8 7 11/25簿记建档 -- AA 11/26-11/28 银河证券 集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *西湖电子集团 5 5 -- -- AA- 11/26-12/1 财通证券

(杭州实业投资集团提供担保) ========================================================================================= *广西来宾工业 10 7 11/25簿记建档 -- AA 11/26-12/2 湘财证券 投资公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= *福清国资营运 10 8 11/25簿记建档 上限6.48% AA 11/26-12/2 华福证券 投资公司 (第3-7年末每年还15%本金，第8年末偿还25%本金) 兴业证券 ========================================================================================= 即墨市城市 10 7 11/14簿记建档 5.47% AA 11/17-11/19 中信建投证券 旅游开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 连云港市 9 7 11/14簿记建档 5.47% AA 11/17-11/19 华泰联合证券 交通集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 北京市基础 10 永续债 11/17簿记建档 *5.50% AAA 11/18-11/19 银河证券 设施投资 (每5个计息年度为一个重定价周期/发行人有续期选择权) 中信证券 ========================================================================================= 广州市第四 8 10 11/17簿记建档 *6.38% AA 11/18-11/20 海通证券 资源热力电厂(第3、6末每年分别还7.5%、12.5%本金/第4-5年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年还15%本金)

(广州环保投资集团及广州广日集团有限公司分别为第一、第二差额补偿人) ========================================================================================= 江苏吴中经济 20 7 11/18簿记建档 上限7.17% AA 11/19-11/21 东吴证券 技术发展总公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 重庆双桥经济 9 7 11/18簿记建档 上限7.95% AA 11/19-11/21 日信证券 技术开发区开发投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 黑龙江 9 6 11/18簿记建档 上限8.65% AA+ 11/19-11/25 江海证券 灾后重建 7 6 11/19簿记建档 上限8.65% AA+ 11/20-11/26

(第3-6年每年末偿还25%本金/东北中小企业信用再担保提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商