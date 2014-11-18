国际油市：布兰特原油期货跌破79美元，OPEC会议前难以寻获底部

“在我们从OPEC获得确切消息前，油价可能进一步下跌。我们不认为油价会大幅反弹，除非传来减产的正面消息。”Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa称。

0532 GMT，布兰特原油 跌0.43美元，报每桶78.88美元，上日结算价下跌0.10美元。近月合约自6月底触及年内高位115.71美元以来，已跌近33%。

美国原油 跌0.44美元至75.20美元。该合约周一结算价跌0.18美元。

俄罗斯能源部长诺瓦克周一与委内瑞拉外交部长拉米雷斯举行了会面，讨论采取协作行动防止油价下跌的必要性。

“委内瑞拉和俄罗斯的态度不容忽视。但最重要的因素是OPEC采取什么措施，尤其是沙特(沙乌地)阿拉伯决定采取什么手段。”Hasegawa说。

有关OPEC会议的臆测，影响料盖过通常备受关注的美国能源资料协会(EIA)一周石油库存数据。

路透初步调查显示，11月14日止当周，美国原油库存料减少120万桶。

美国石油协会(API)的数据将于2130GMT公布，EIA报告则在周三公布。(完)

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