国际油市：布兰特原油期货跌破79美元，OPEC会议前难以寻获底部

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
“在我们从OPEC获得确切消息前，油价可能进一步下跌。我们不认为油价会大幅反弹，除非传来减产的正面消息。”Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa称。
0532 GMT，布兰特原油 跌0.43美元，报每桶78.88美元，上日结算价下跌0.10美元。近月合约自6月底触及年内高位115.71美元以来，已跌近33%。
美国原油 跌0.44美元至75.20美元。该合约周一结算价跌0.18美元。
俄罗斯能源部长诺瓦克周一与委内瑞拉外交部长拉米雷斯举行了会面，讨论采取协作行动防止油价下跌的必要性。
“委内瑞拉和俄罗斯的态度不容忽视。但最重要的因素是OPEC采取什么措施，尤其是沙特(沙乌地)阿拉伯决定采取什么手段。”Hasegawa说。
有关OPEC会议的臆测，影响料盖过通常备受关注的美国能源资料协会(EIA)一周石油库存数据。
路透初步调查显示，11月14日止当周，美国原油库存料减少120万桶。
美国石油协会(API)的数据将于2130GMT公布，EIA报告则在周三公布。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/张若琪 审校 杜明霞/张涛)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。