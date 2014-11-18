中国企业：顺丰速运料今年收入和送件量按年增逾四成，拟扩大机队增运力

路透香港11月18日 - 中国最大民营快递公司--顺丰速运周二预期，随着B2C及电商市场的持续增长，预期公司今年的收入和送件量都有超过40%的增长。

顺丰速运集团副总裁李东起还表示，旗下顺丰航空目前的机队共有36架货机，仍远未能满足客户需求，预计今年处量货运量料达100万吨，占全中国空运货量22%，到2018年料增至逾200万吨，机队规模要比现时扩大1.7倍。

网上交易日趋普及，近年电商企业如雨后春笋，而传统零售商也纷纷染指电商业务分一杯羹，这些商家均需要第三方物流的支持。

＂B2C是必然趋势，从双11(的销售)看到，中国的网上零售只占10%，空间非常巨大。＂李东起出席香港贸易发展局的物流论坛前接受记者采访称。

中国互联网巨头阿里巴巴 发起的“双11”(11月11日)天猫网购物节，全天销售额最终定格在571亿元人民币（约93亿美元），大幅超越去年水平，其中移动端成交占比提升至42.6%。

他指出，在过去连续四、五年，内地B2C的物流量每年增长超过50%，这个趋势未来可能持续一段时间，所以顺丰也进行了一系列的调整，包括兴建本地仓加上落地配送，以应付对物流比较敏感的业务。

此外，对于一些高价值的商品，顺丰会直接从商家提货，减少中间环节。

＂我们的定位是中高端客户，坚持差异化服务，高端质量包括速度、安全可靠性等。这些也是传统快递中大家比较重视的。＂李东起说。

不过，目前面向B2B的传统快递仍占顺丰业务比重的70-80%，主要是国内一些较活跃的民营和中小企业，和贸易公司，寄递的物品主要是合约、订单、文件、样品等，在速度方面要求比较高，对安全和稳定性要求也比较高。

＂但这些客户进入电商后，他们会在整个分销和供应链方面都有不同的需求，所以我们也为满足客户需求而向这两方向发展。＂李东起称。

除了快递外，顺丰旗下也有一家从事海外代购业务的＂顺丰优选＂，这家公司目前只代购食品，在美国和香港也有仓储设施。

另一家子公司＂顺丰航空＂则为顺丰提供快件产品的空运服务。目前公司的机队共有36架货机，16架自有，其余20架为租用。

李东起表示，预期2018年公司的空运货量将超过200万吨。

＂按目前机队规模计预计需要100架飞机。＂他说，至于会以租赁还是购买方式添置，他只表示要视乎情况，亦没有透露所需投资额。