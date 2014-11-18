中国股市：沪综指连续第二日收低，权重股利好兑现领跌大盘

路透北京11月18日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收低，权重股领跌大盘，成交量持续萎缩。分析师指出，沪港通启动后形成利好出尽的市场效应，蓝筹股短期有调整要求，料后市大盘维持小幅调整走势。

沪综指 收报2,456.366点，跌17.643点或0.71%，上证A股今日成交1,745亿元人民币，前一交易日成交1,990亿，较上一交易日减近二成。

“（沪港通）利好兑现之后，权重板块出现一定程度的回调，对指数形成一定拖累。“信达证券策略分析师艾宜称，临近年底机构资金开始进行结算并对明年进行布局，可能会出现一定的套现压力。

信达证券报告指出，A股与H股价格接近的个股主要是金融、材料和工业等蓝筹股，这些个股普遍估值较低，具备一定的配置价值，尤其是金融股。但考虑到交易成本，沪港通对近期A股市场尤其是低估值个股价格的正向推动比较有限。

上证金融地产行业指数 收跌1.81%；中国银行 收跌2.98%，大秦铁路 收低4.16%。