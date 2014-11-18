更正-全球经济：G20经济成长计划疑似新瓶装旧酒

(更正：因译文有误，小标下方第四段最后应为“意味着它将收紧财政政策，而不是放宽政策以刺激经济成长”，非“为了促进增长，德国将收紧财政政策，而不是放宽政策”)

* G20将现有政策包装成新经济成长计划

* 多数立法提案预计难以得到通过

* 一些领导人已经表示担心

路透悉尼11月18日 - 20国集团(G20)领导人齐聚一堂，庆祝刚达成的经济成长计划。但如果仔细揣摩这堆高达800多项的政策提案，不难发现当中的举措不是老旧过时，模糊不清，就是难以实施。

此次G20会议的主办国澳洲为一年多来的努力邀功，称要求成员国采行“额外的改革”将可实现全球经济扩增2兆美元，并创造数百万个新岗位。澳洲总理艾保德(Tony Abbott)称这些计划将让全世界的经济状况“更上一层楼”。

并不是所有人都赞同他的观点。

“基本上，这些计划看起来就像是各国许愿单的大集合。”Sakong Il表示。Sakong曾是2010年G20首尔峰会筹备主席团的主席。

Sakong说，提案缺少严谨的执行准则，因此G20峰会成为了“又一次的空谈和媒体拍照会。”

经济合作暨发展组织(OECD)大胆预计，其长达620页的改革计划，可以实现全球经济在2018年前成长2.1个百分点，不过这只有在计划得到完全贯彻的条件下才能实现，OECD承认“这有很大的不确定性”。

澳洲自身也在推行逾一年前大选时公布的多项举措，其中一些还卡在国会，而且以现有的情况来看，它们无法通过的可能性很高。

美国提出的计划只有15页，并以提高政府支出上限为开篇，不过这一措施在去年12月就已经通过了。提案的其余部分中，大多数需要得到国会批准，如今参议院和众议院都由反对党共和党所掌控。

其中一个措施就是移民法全面改革，然而这犯了共和党人士的大忌，因此奥巴马总统就算动用行政权力，最多也只能通过有限的方案。

**老调重弹**

韩国将33大类下的114项政策归纳到30多页纸上，凸现了整体主题。这些内容均是重复现任企划财政部长官7月上任以来政府公布的措施。

中国政府重申了三中全会的改革计划；印尼的主要提议是为基建进行融资，该提议是在去年底提出。

路透分析显示，德国、英国、法国、意大利及西班牙政府在准备就绪的规划外，均没有提出什么新的承诺。

没有迹象显示欧盟将增加支出。德国明年的投资计划相当于国内生产总值(GDP)的0.1%，而且该国将自1969年以来首次实现预算平衡，意味着它将收紧财政政策，而不是放宽政策以刺激经济成长。

日本政府作出的承诺眼下几乎已无法坚守，周一数据显示日本经济已陷入衰退，这料将促使首相安倍晋三在今天稍晚推迟提高消费税，并宣布提前举行大选。

英国似乎也未与G20传递出的希望达成完全的和谐；峰会甫一结束，首相卡梅伦就在英国卫报的一篇评论性文章里称，“令全球一蹶不振的金融危机已过去六年，全球经济再次亮起红色警灯。”

“我在布里斯班会见了各国领导人，问题显而易见，”卡梅伦称。

他肯定没有看到关于增进全球信心的重要性的备忘录。(完)