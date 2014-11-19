背景资料：2014年台北市长主要参选人资料

路透台北11月19日 - 台湾11月29日将举行直辖市、县市长及地方民意代表的选举，这 被视为对第二任期中的马英九总统具影响重大的期中选举。其中，台北市长选举部分，以往 国民党在北市有绝对优势的情况，今年可能有所改变。 周二台湾主要媒体对台北市长最后公布的民调综合显示，打着在野联盟旗帜的独立候选 人柯文哲仍以稳定差距领先国民党候选人连胜文。其他五个直辖市中民进党候选人领先三席 ；国民党候选人则有望拿下二席。 以下为台北市长主要参选人资料： --------------------------------------------------------------------------- 柯文哲： **出生日期：1959年8月6日，55岁。 **学历：台大医学院医学系学士、台大医学院临床医学研究所博士。 **经历：台大医院创伤医学部主任；台大医学院专任教授。 **政党：无党籍。 **家庭成员：配偶陈佩琪，育有一子二女。 **竞选主轴：〞开放政府、全民参与〞--将除了涉及国家机密以外的政府资料都开放上 网予民众使用。〞柯P新政〞。(注1) 都更/住宅政策-- 及通过公办都更来取得公共住宅，由政府主导的都市更新， 先收购更新地区愿意先出售的老旧房屋，整修后当做公共住 宅的出租，而在拆除重建后若有新增容积，则优先做为公共 住宅的出租。 妇婴幼政策-- 公共保姆制度，由市政府训练并提供数量足够且优质的褓姆 ，同时担任媒合平台，并松绑相关法规，在社区内寻找一个 适当的场地，大概每三名褓姆可以收托10名以内的幼儿。 鼓励学校释放教室、空间、设备，开班费则由政府补助，委 由民间设置课后及寒暑假照顾班。 教育政策-- 推动多元实验教育，透过委托民营进行实验学校，希望经过 几年扩编后，台北市的学校可达到公立、私立及实验学校三 轨并进。在学校建设小田园计画，设立田园银行，建立社区 菜园技术辅导平台。十二年国教就近入学，高中职优质化。 观光政策-- 成立跨局处的观光推动委员会，鼓励开发观光APP，整合台 北市特色的美食、活动、旅馆等观光资讯，发展观光巴士、 推行夜市美食、老城区的建史建筑等多元文化为基础的观光 。 青年政策-- 重新检讨租金补贴办法、市府无偿拨用公有土地大量兴建公 共住宅、由市政府来承租、修缮、管理跟招租。 财政政策-- 建立〞参与式预算〞，制度化地让市民可以参与预算的提出 跟审查，藉此达到市民对台北市政兴利跟除弊的双重目的。 2015年以后，计画匡列一百亿台币额度，公开由公民提案， 再交由专家评选或市民网路投票，议案确定后再交付各局处 执行。 连胜文： **出生日期：1970年2月3日，44岁。 **学历：辅仁大学法律系学士、美国哥伦比亚大学法律硕士、博士。 **经历：现任国民党中央委员、中常委，台北市经济发展委员会副总召集人。 曾任摩根士丹利投资银行副总裁、悠游卡公司董事长。 **政党：中国国民党。 **家族：曾祖父为《台湾通史》作者连横。 父亲连战，曾任中华民国副总统，现任中国国民党荣誉主席。 **家庭成员：配偶蔡依珊，育有二子。 **竞选主轴：明日．台北。 都更政策-- 主张市政府成立〞都市再生局〞，将调度公有土地推动〞都 更示范区〞。小面150坪基地即可办理都更，市府专案简化 流程、加速办理。 妇婴幼政策-- 行政区内将至少有三座托婴中心；免费幼教补助由目前五岁 向下延伸至四岁，视财政状况不排除向下延伸至三岁； 财政政策-- 台北市政府的资产证券化；台北市政府也可以成立控股公司 ，又或者发行公债，与可交换债。PFI民间融资提案方式也 可行，善用民间的资源与资金，来解决政府的财政问题，同 时协助公共建设。 观光政策-- 大幅增加观传局预算，吸引国外观光客来台北观光，推动特 色观光与文化深度旅游；结合文创与观光，跨业结盟；强化 食品安全管理，建立本地美食评监制度；发行台北「文创之 旅」套票。 青年政策-- 协助进入职场、保障劳工权益、提升专业能力以及帮助青年 创业 (完) 注1：柯文哲因其职业，绰号为〞柯P〞。P为教授(Professor)之意，是台大医学院内的 习惯称谓。 资料来源：竞选主轴及市政方针编辑自柯文哲及连胜文竞选官方网。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)