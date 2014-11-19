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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 19:55 BJT

背景资料：2014年台北市长主要参选人资料

路透台北11月19日 - 台湾11月29日将举行直辖市、县市长及地方民意代表的选举，这
被视为对第二任期中的马英九总统具影响重大的期中选举。其中，台北市长选举部分，以往
国民党在北市有绝对优势的情况，今年可能有所改变。
    
    周二台湾主要媒体对台北市长最后公布的民调综合显示，打着在野联盟旗帜的独立候选
人柯文哲仍以稳定差距领先国民党候选人连胜文。其他五个直辖市中民进党候选人领先三席
；国民党候选人则有望拿下二席。 
    
    以下为台北市长主要参选人资料：   
    --------------------------------------------------------------------------- 
    柯文哲：
    **出生日期：1959年8月6日，55岁。
    **学历：台大医学院医学系学士、台大医学院临床医学研究所博士。
    **经历：台大医院创伤医学部主任；台大医学院专任教授。
    **政党：无党籍。
    **家庭成员：配偶陈佩琪，育有一子二女。
    **竞选主轴：〞开放政府、全民参与〞--将除了涉及国家机密以外的政府资料都开放上
网予民众使用。〞柯P新政〞。(注1)
          都更/住宅政策--  及通过公办都更来取得公共住宅，由政府主导的都市更新，
                           先收购更新地区愿意先出售的老旧房屋，整修后当做公共住
                           宅的出租，而在拆除重建后若有新增容积，则优先做为公共
                           住宅的出租。
             妇婴幼政策--  公共保姆制度，由市政府训练并提供数量足够且优质的褓姆
                           ，同时担任媒合平台，并松绑相关法规，在社区内寻找一个
                           适当的场地，大概每三名褓姆可以收托10名以内的幼儿。
                           鼓励学校释放教室、空间、设备，开班费则由政府补助，委
                           由民间设置课后及寒暑假照顾班。
               教育政策--  推动多元实验教育，透过委托民营进行实验学校，希望经过
                           几年扩编后，台北市的学校可达到公立、私立及实验学校三
                           轨并进。在学校建设小田园计画，设立田园银行，建立社区
                           菜园技术辅导平台。十二年国教就近入学，高中职优质化。
               观光政策--  成立跨局处的观光推动委员会，鼓励开发观光APP，整合台
                           北市特色的美食、活动、旅馆等观光资讯，发展观光巴士、
                           推行夜市美食、老城区的建史建筑等多元文化为基础的观光
                           。
               青年政策--  重新检讨租金补贴办法、市府无偿拨用公有土地大量兴建公
                           共住宅、由市政府来承租、修缮、管理跟招租。
               财政政策--  建立〞参与式预算〞，制度化地让市民可以参与预算的提出
                           跟审查，藉此达到市民对台北市政兴利跟除弊的双重目的。
                           2015年以后，计画匡列一百亿台币额度，公开由公民提案，
                           再交由专家评选或市民网路投票，议案确定后再交付各局处
                           执行。
                              
    连胜文：
    **出生日期：1970年2月3日，44岁。
    **学历：辅仁大学法律系学士、美国哥伦比亚大学法律硕士、博士。
    **经历：现任国民党中央委员、中常委，台北市经济发展委员会副总召集人。
            曾任摩根士丹利投资银行副总裁、悠游卡公司董事长。
    **政党：中国国民党。
    **家族：曾祖父为《台湾通史》作者连横。
            父亲连战，曾任中华民国副总统，现任中国国民党荣誉主席。
    **家庭成员：配偶蔡依珊，育有二子。
    **竞选主轴：明日．台北。 
               都更政策--  主张市政府成立〞都市再生局〞，将调度公有土地推动〞都
                           更示范区〞。小面150坪基地即可办理都更，市府专案简化
                           流程、加速办理。
             妇婴幼政策--  行政区内将至少有三座托婴中心；免费幼教补助由目前五岁
                           向下延伸至四岁，视财政状况不排除向下延伸至三岁；
               财政政策--  台北市政府的资产证券化；台北市政府也可以成立控股公司
                           ，又或者发行公债，与可交换债。PFI民间融资提案方式也
                           可行，善用民间的资源与资金，来解决政府的财政问题，同
                           时协助公共建设。
               观光政策--  大幅增加观传局预算，吸引国外观光客来台北观光，推动特
                           色观光与文化深度旅游；结合文创与观光，跨业结盟；强化
                           食品安全管理，建立本地美食评监制度；发行台北「文创之
                           旅」套票。
               青年政策--  协助进入职场、保障劳工权益、提升专业能力以及帮助青年
                           创业
    (完)
    
    注1：柯文哲因其职业，绰号为〞柯P〞。P为教授(Professor)之意，是台大医学院内的
习惯称谓。
    资料来源：竞选主轴及市政方针编辑自柯文哲及连胜文竞选官方网。

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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