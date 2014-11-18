全球金市：金价持于两周高位之下，美元和美国经济强劲损及黄金魅力

“美元走势仍是影响金价的主要因素，金价大涨主要都是因为空头回补，”MKS Capital交易员James Gardiner表示。

“下档在1,181-82美元附近应该会有初部支撑，上档在1,200美元则将是主要阻力位。

0730GMT，现货金 持稳于每盎司1,187.95美元，略低于上日触及的两周高点1,193.95美元。

美国周一经济数据亦损及黄金的避险魅力。美国制造业产出虽仅温和成长，其他数据则显示纽约州制造业活动回升。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓周一增加0.33%至每吨723.01美元，为11月3日以来首见增长。

不过周二庆祝成立10周年的这支基金的黄金持仓仍处在六年低点附近，反映投资人信心低迷。知名对冲基金Paulson & Co为SPDR Gold Trust的最大投资人。

其他地区方面，一名印度财政部官员称，央行正与政府洽谈扩大黄金进口限制，最快可能周二宣布相关消息。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1187.95 1.71 0.14

现货银 16.13 0.03 0.19

现货铂金 1197.24 3.34 0.28

现货钯金 766.22 -1.21 -0.16

COMEX期金 1187.7 4.2 0.35

COMEX期银 16.15 0.093 0.58

汇率

欧元/美元 1.2475

美元指数 87.789

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金