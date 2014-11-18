离岸人民币：中国央行授权中行悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行

中国央行周一与澳大利亚储备银行签署了在澳大利亚建立人民币清算安排的合作备忘录，将确定悉尼人民币业务清算行，并同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。