离岸人民币：中国央行授权中行悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透北京11月18日 - 中国央行周二决定，授权中国银行 悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行。
中国央行周一与澳大利亚储备银行签署了在澳大利亚建立人民币清算安排的合作备忘录，将确定悉尼人民币业务清算行，并同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。
路透此前报导援引三位消息人士称，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行悉尼分行。
中国是澳洲最大的出口市场，2013年双边贸易额为1,500亿澳元左右(1,310亿美元)，但其中只有大约1%以人民币结算。（完） (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。