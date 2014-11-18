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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 16:25 BJT

离岸人民币：中国央行授权中行悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行

路透北京11月18日 - 中国央行周二决定，授权中国银行 悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行。

中国央行周一与澳大利亚储备银行签署了在澳大利亚建立人民币清算安排的合作备忘录，将确定悉尼人民币业务清算行，并同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。

路透此前报导援引三位消息人士称，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行悉尼分行。

中国是澳洲最大的出口市场，2013年双边贸易额为1,500亿澳元左右(1,310亿美元)，但其中只有大约1%以人民币结算。（完） (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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