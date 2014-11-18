《焦点》中澳自由贸易协议看起来丰满，现实却骨感

金融业也较谨慎，指出亚洲同业已在中国处于主导地位。这意味着澳洲企业可能将涉足边缘项目，而不是在核心银行服务业展开竞争。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 的大中华地区总裁Andrew Whitford表示，目前仍处于初期，该银行“肯定不会设立更多分支。”

**中国人口日趋老龄化**

一个发展更清晰的行业是医疗保健业。

据世界银行数据，中国人均医疗保健支出在亚洲成长最快，2005年时为80美元，2012年时已增长三倍至每年321美元。

中国希望将以医院为主的医疗保健体系，转变为以社区为主，以削减成本并确保普遍享有，而这又面临缺少老年人护理及药店等医院之外的医医疗提供者的问题。

发达的老年人护理业是“澳洲最具有竞争优势的行业之一”，澳洲商业理事会(Business Council of Australia)执行长Jennifer Westacott称。

在澳洲塔斯马尼亚州经营一家药店的Peter Hope称，他本已计划明年4月在北京开设一家药店，而新规定将让他在这家药店以外，很快在全中国授权开设最多1,000家药店。(完)