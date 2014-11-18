台湾央行：共发行4,252.1亿台币存单，存单发行余额减103亿

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透台北11月18日 - 台湾央行周二公布，共发行4,252.1亿台币存单，与今日存单到期金额4,355.1亿相较，存单发行余额减103亿。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 4,213.10
91天期 0.93 34.00
182天期 1.05 5.00
央行上日共发行486.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,746.50亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为125亿台币，累积超额准备为1,324亿台币、加计前期1%的超额准备为2,030亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。