澳洲央行：鉴于存在闲置产能，利率将在一段时间内保持在低位

其结果是，澳洲央行与其他监管者一道制定“适当地调整和关注的行动”计划，来确保银行保持贷款标准。

监管银行的澳洲审慎监管局(Australian Prudential Regulation Authority)此前表示，可能在年底前公布从紧的信贷标准。

史蒂文斯称，采取的任何措施目的都是为了延长房屋营建的复苏。