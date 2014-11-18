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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 16:47 BJT

澳洲央行：鉴于存在闲置产能，利率将在一段时间内保持在低位

其结果是，澳洲央行与其他监管者一道制定“适当地调整和关注的行动”计划，来确保银行保持贷款标准。

监管银行的澳洲审慎监管局(Australian Prudential Regulation Authority)此前表示，可能在年底前公布从紧的信贷标准。

史蒂文斯称，采取的任何措施目的都是为了延长房屋营建的复苏。

他表示，“在较长期保持高活跃度的营建，比急速繁荣和衰败的周期好的多。”(完)
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