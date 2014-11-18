澳洲央行：鉴于存在闲置产能，利率将在一段时间内保持在低位

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
其结果是，澳洲央行与其他监管者一道制定“适当地调整和关注的行动”计划，来确保银行保持贷款标准。
监管银行的澳洲审慎监管局(Australian Prudential Regulation Authority)此前表示，可能在年底前公布从紧的信贷标准。
史蒂文斯称，采取的任何措施目的都是为了延长房屋营建的复苏。
他表示，“在较长期保持高活跃度的营建，比急速繁荣和衰败的周期好的多。”(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。