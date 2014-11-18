《中国债市每日综述》国债期货大涨引领现券走强，宽松政策预期再升温

* 国债期货午后大涨，引宽松预期再升温

* 现券收益率及IRS联动止涨回落

* 债市大环境不改，现券调整后望重回强势

* 短期仍可能受政策影响，走势相对震荡

路透上海11月18日 - 在国债期货午后大幅拉升的引领下，中国银行间债市周二现券收益率止涨回落，IRS亦联动下行；而国债期货的快速反弹，也令市场对于宽松政策将再出手的猜测升温。

交易员并指出，收益率此前连续跳涨，短期技术性调整已相当充分，在债市大环境仍偏利多的背景下，现券稍有波折后重回强势亦在预期之中，不过短期可能仍将受政策变化影响，走势相对震荡。

“长的差不多(下滑)10bp多，被国债期货带动的太厉害了，”华东一银行交易员称。

国债期货午后突然拉升，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报97.036元，较上日结算价大涨0.558元，或0.58%，成交13,741手也创出14个月来的新高。

现券也闻风而动，剩余期限近10年的固息国开债140222券最新报价收益率 在4.08%/4.04%，上日尾盘为4.22%/4.15%。

市场的异动令有关央行再度放水的预期高涨，交易员们也开始四处打探消息，不过尚未有关于政策具体动向的说法现身。

上海一券商交易员表示，在新一轮新股IPO前市场预期资金面压力会加大，而近两日借钱需求确实明显增多，央行再出手扶助的可能性确实在上升。

中国A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股申购将于11月24日(下周一)开始，共计将有11只新股发行。 此外本周四还将有500亿元人民币的国库现金定存到期，亦对流动性形成压力。

上述交易员并指出，“估计会有点事情发生，国债期货反应的最早，最近都是这样暴涨暴跌的，不过也没办法，政策不透明啊。”

国家开发银行 上午招标的五期固息债，除一年期继续受惠于手续费因素，中标收益率明显偏低外，三至10年四期债结果总体与预期偏离不大，因现券早盘收益率开始止升转降，与一级市场相互形成支撑。

**短期资金仍显紧俏**

银行间资金市场周二回购利率 窄幅波动。交易员表示，受月中缴税等实际因素影响，在大行资金供给相对有限情况下，致场内隔夜资金供不应求，不少机构需求逐步转移到七天及14天品种。

交易员并认为，月底新股集中发行即将启动，叠加缴税因素，资金面谨慎心态略升温。

“大行出的少了，隔夜很不好借，有的机构还加点了，”上海一银行交易员称，"主要还是月中缴税的影响，感觉隔夜借不到，所以需求蔓延到七天和14天了“。

她谈到，公开市场现在影响基本不大，开盘价定的回购利率也比较低，但是预计月中缴税到月底才结束，届时还将叠加新股集中发行，大家心态还是有点谨慎。

央行公开市场周二14天正回购操作量及利率均不变；考虑到10月经济及金融数据表现令市场失望，且本月底新一轮新股发行，流动性亦面临考验，央行未来应会再以定向方式，刺激经济及驰援流动性。

上海另一银行交易员则认为，虽然市场对央行定向扶助资金面的预期不减，令整体流动性大幅收紧担忧有限，但是目前资金面期限结构性失衡现象明显，短期和长期资金供需严重不匹配，适度紧平衡状态亦有助于结构调整。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,240.96亿元，较上日的12,039.81亿元稍减；其中，隔夜品种成交8,065.16亿元，上日为9,072.29亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5234 2.5145 +0.89 8,065.16

七天 3.0949 3.0993 -0.44 1,766.95

14天 3.6695 3.6308 +3.87 1,066.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1500 2.5950 -44.50 3,145.07

七天 2.8000 2.8100 -1.00 322.04

14天 4.3800 4.0000 +38.00 57.27

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5600 2.6000 -4.00 --

七天 3.1100 3.1300 -2.00 --

14天 3.6800 3.5600 +12.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5030 2.5090 -0.60 --

七天 3.0700 3.0790 -0.90 --