《路透晚报》--11月18日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创下两周来最大涨幅，市场关注提前选举消息

日本股市周二创下两周来最大涨幅，投资者关注首相安倍晋三是否将提前举行大选，并在日本经济第三季陷入衰退后是否考虑采取新的刺激举措。

日股日经指数大幅收高2.2%，报17,344.06点，创下11月4日以来最大单日百分比涨幅。东证股价指数大涨2.1%报1,394.88点，JPX-日经400指数上扬2.1%，报12,727.58点。

--中国股市：沪综指连续第二日收低，权重股利好兑现领跌大盘

中国股市沪综指连续第二日收低，权重股领跌大盘，成交量持续萎缩。分析师指出，沪港通启动后形成利好出尽的市场效应，蓝筹股短期有调整要求，料后市大盘维持小幅调整走势。

沪综指收报2,456.366点，跌17.643点或0.71%，上证A股今日成交1,745亿元人民币，前一交易日成交1,990亿，较上一交易日减近二成。

--香港股市：收盘下跌1.1%，金融股疲软

香港股市再度下跌，投资人对沪港通题材进行获利了解。恒生指数收盘下跌1.1%至23,529.17点，国企指数下跌1.2%至10,426.11点。

--汇市：欧元和日圆小幅上涨，关注安倍记者会和德国数据

周二欧洲盘初欧元兑美元在震荡走势中收复部分失地，投资者在关注德国ZEW投资者信心调查及日本和美国的重大事件，以寻找最新走势的线索。0859GMT，美元指数跌0.24%，报87.716。美元兑日圆基本持平，报116.67；欧元兑美元涨0.3%，报1.2493美元。

--金属期市：伦铜自两周高点下滑，受中国数据利空拖累

伦敦期铜自前日所创两周高点下滑，受累于对中国房地产业的担忧，但对于欧洲出台更多货币刺激举措的预期支撑了市场。0857GMT，LME三个月期铜下跌0.2%至每吨6,690美元，上日收盘接近持平，但曾触及11月4日以来最高位每吨6,734美元。上海期交所主力1月期铜小涨0.2%至每吨47,610元人民币。

--国际油市：布兰特原油期货跌破79美元后反弹，下周举行OPEC会议

布兰特原油期货跌破每桶79美元后反弹。下周将举行重要的石油输出国组织(OPEC)会议。0849GMT，布兰特原油下跌0.04美元，报每桶79.27美元，上日结算价下跌0.10美元。美国12月原油期货微升0.04美元，报每桶75.68美元，该合约周一结算价跌0.18美元。

--全球金市：金价上涨逾1%，因美元下滑

金价上涨，因美元下滑。0855GMT，现货金报每盎司1,197.30美元。美国期金涨逾1%至每盎司1,196.80美元。