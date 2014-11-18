《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.58%，二级向暖料提振需求

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 招标品种：财政部10年期续发固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(19日)9:30-10:30
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：3.55%-3.64%
* 预测均值：3.58%
路透上海11月18日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，10年是关键期限品种，且今日午后受宽松传言影响，二级现券及国债期货明显上涨，对明日需求应会形成支撑，收益率预测均值略低于二级。
他们并指出，若周三早盘现券价格维持升势，可能意味着此前现券的调整已基本到位，基于对宽松政策的进一步预期，不排除明日10年国债定位有走低的可能。
“现在看，这一波调整可能就这样了，大环境宽松没有改变，银行配置还是会拿的，”北京一大型商业银行交易员称。
他认为，如果明日早盘现券收益率没有明显反弹，银行仍会是10年国债主要需求方，尤其是城商行、外资行，因其资金成本较低。
华东一商业银行交易员预测该债定位在3.57%-3.62%之间，接近二级市场，但他也指出，"今天国债期货涨的比较多，让人很怀疑有啥消息，如果央行有动作，就另当别论。"
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.6609%。二级市场上，本次增发标的券--剩余期限约9.84年的140021最新成交价对应收益率 为3.59%。
银行间债市周二在国债期货午后大幅拉升的引领下，现券收益率止涨回落，IRS亦联动下行；而国债期货的快速反弹，也令市场对于宽松政策将再出手的猜测升温。
明日该债发行量为280亿元人民币，为今年第21期 10年品种第二次续发，该期债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月24日进行分销；11月26日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年9月18日开始计息；票面利率4.13%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有