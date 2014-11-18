《全球汇市》欧元和日圆小幅上涨，关注安倍记者会和德国数据

他说，定于1000GMT公布的德国ZEW数据可能会刺激欧元走低，但也指出，本周稍后将公布的采购经理人指数(PMI)将对市场产生更大影响。
美国生产者物价数据也将于周二公布，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周三公布最新会议的会议记录。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2493 1.2449 +0.35 -9.11 1.3745
美元/日圆 116.71 116.64 +0.06 +10.84 105.30
欧元/日圆 145.80 145.17 +0.43 +0.81 144.63
美元/瑞郎 0.9612 0.9648 -0.37 +7.66 0.8928
英镑/美元 1.5636 1.5640 -0.03 -5.56 1.6556
美元/加元 1.1264 1.1303 -0.35 +6.06 1.0620
澳元/美元 0.8745 0.8708 +0.42 -1.88 0.8913
新西兰元/美元 0.7961 0.7908 +0.67 -2.99 0.8206
欧元/瑞郎 1.2011 1.2012 -0.01 -2.12 1.2271
欧元/英镑 0.7987 0.7956 +0.39 -3.74 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2454 9.2589 -0.15 +4.50 8.8474
美元/挪威克朗 6.7560 6.7855 -0.43 +11.37 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)