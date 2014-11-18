手机产业：爱立信称，2020年智能手机订购量有望增长逾一倍

* 2020年智能手机订购量料达到61亿部

* 2020年前移动数据流量将增加七倍

* 5G技术预计将在2020年投入商业使用

路透斯德哥尔摩11月18日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(易利信,Ericsson) 周二预计，2020年前全球智能手机订购量料增加逾一倍，并推动移动数据流量增长七倍。

爱立信表示，预计2020年底前全球智能手机订购量料升至61亿部，高于2014年的27亿部，因新兴市场中越来越多的人购买廉价智能手机，而不是功能机。

“趋势稳定，基本成长要素维持不变。”爱立信《移动报告》的项目经理Peter Jonsson对路透表示。

爱立信认为2014到2020年间，移动数据流量将增长七倍，6月时该公司曾预估2013到2019年移动数据流量料成长九倍。Jonsson表示，两次预测数据出现差异，是因为2014年的起始点较高。

智能手机更多使用移动数据，主要是视频，增加了移动数据流量。爱立信称，到2020年时视频流量预计将占到整体移动流量的55%，高于2014年时的45%。

爱立信表示，5G技术料将在2020年正式投入商业使用。