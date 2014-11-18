手机产业：爱立信称，2020年智能手机订购量有望增长逾一倍

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
* 2020年智能手机订购量料达到61亿部
* 2020年前移动数据流量将增加七倍
* 5G技术预计将在2020年投入商业使用
路透斯德哥尔摩11月18日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(易利信,Ericsson) 周二预计，2020年前全球智能手机订购量料增加逾一倍，并推动移动数据流量增长七倍。
爱立信表示，预计2020年底前全球智能手机订购量料升至61亿部，高于2014年的27亿部，因新兴市场中越来越多的人购买廉价智能手机，而不是功能机。
“趋势稳定，基本成长要素维持不变。”爱立信《移动报告》的项目经理Peter Jonsson对路透表示。
爱立信认为2014到2020年间，移动数据流量将增长七倍，6月时该公司曾预估2013到2019年移动数据流量料成长九倍。Jonsson表示，两次预测数据出现差异，是因为2014年的起始点较高。
智能手机更多使用移动数据，主要是视频，增加了移动数据流量。爱立信称，到2020年时视频流量预计将占到整体移动流量的55%，高于2014年时的45%。
爱立信表示，5G技术料将在2020年正式投入商业使用。
新一代移动电话技术预计不但可以实现更高的数据传输速度，还适用于品种繁多的可连接设备上。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。