更正-手机产业：爱立信称，2020年智能手机用户数有望增长逾一倍(11月18日)

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(更正：标题及正文中的“订购量”有误，应为“用户”)
* 2020年智能手机用户数料达到61亿户
* 2020年前移动数据流量将增加七倍
* 5G技术预计将在2020年投入商业使用
路透斯德哥尔摩11月18日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(易利信,Ericsson) 周二预计，2020年前全球智能手机用户数料增加逾一倍，并推动移动数据流量增长七倍。
爱立信表示，预计2020年底前全球智能手机用户数料升至61亿户，高于2014年的27亿户，因新兴市场中越来越多的人购买廉价智能手机，而不是功能机。
“趋势稳定，基本成长要素维持不变。”爱立信《移动报告》的项目经理Peter Jonsson对路透表示。
爱立信认为2014到2020年间，移动数据流量将增长七倍，6月时该公司曾预估2013到2019年移动数据流量料成长九倍。Jonsson表示，两次预测数据出现差异，是因为2014年的起始点较高。
智能手机更多使用移动数据，主要是视频，增加了移动数据流量。爱立信称，到2020年时视频流量预计将占到整体移动流量的55%，高于2014年时的45%。
爱立信表示，5G技术料将在2020年正式投入商业使用。
新一代移动电话技术预计不但可以实现更高的数据传输速度，还适用于品种繁多的可连接设备上。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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