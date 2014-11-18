路透伦敦11月18日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周一升至1.2580，逼近1.2600/14以及三个月阻力线。在此之上的关键阻力位是1.2740/50，这是2014年整个跌势的23.6%回档位，也是2013年低点。较长期来看，触及该阻力区不会影响整体的空头走势，仍剑指200个月移动均线1.2225。这是重要支撑位，可能抵挡住初步测试。2010和2012年的跌势曾在此止步。我们预期最终会失守，下看1.2040/00，然后是1.1640(2005年低点)。

美元/瑞郎：周一自四个月支撑线0.9554反弹，目前上看10月高点0.9690。较长期来看，目标仍在0.9840的2013年高点，然后是2012年高点0.9966/72。我们预期随后将会转跌。关键支撑在0.9554的上涨趋势线，只要守住此处，仍会保持上涨倾向。如果失守，则可能深度修正，也许下探55日移动均线0.9501。

美元/日圆：如果日线收位保持在11月17日低点115.45上方，短期仍看涨。在目前的11月高点117.06上方，在2007年10月高点117.95之前几无阻力。万一跌破115.45，则需关注11月10日低点113.86。关键支撑在2008年8月高点110.67，以及加速上升趋势线111.53。只要守住这些支撑位，则仍保持上行压力。

英镑/美元：本周向近期低点1.5605/1.5595回落。如果跌破这些价位，料将下看1.5320。上档方面，预计会在1.5980遇到强大阻力。关键阻力位仍在1.6184，这是10月21日高点。如果无法突破此处，则仍面临下档倾向。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2490 1.2449 +0.33 -9.13 1.3745

美元/日圆 116.69 116.64 +0.04 +10.82 105.30

欧元/日圆 145.72 145.17 +0.38 +0.75 144.63

美元/瑞郎 0.9616 0.9648 -0.33 +7.71 0.8928

英镑/美元 1.5656 1.5640 +0.10 -5.44 1.6556

美元/加元 1.1265 1.1303 -0.34 +6.07 1.0620

澳元/美元 0.8738 0.8708 +0.34 -1.96 0.8913

新西兰元/美元 0.7956 0.7908 +0.61 -3.05 0.8206

欧元/瑞郎 1.2011 1.2012 -0.01 -2.12 1.2271

欧元/英镑 0.7975 0.7956 +0.24 -3.88 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2455 9.2589 -0.14 +4.50 8.8474

美元/挪威克朗 6.7552 6.7855 -0.45 +11.36 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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