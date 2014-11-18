更新版 1-台湾货币市场：两周短率持在高档，跨月资金供给方仍为少数

* 两周跨月短率续处高位

* 跨月资金供给方仍为少数

* 短票仍旧持稳既有区间 (新增拆款及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北11月18日 - 台湾银行间跨月拆款短率周二续处高位。资金调度人士表示，整体银行间月内短钱仍旧宽松，跨月资金调度则偏向保守，目前跨月拆款资金供给仅限少数银行，令跨月拆款短率持在高档，反观月内短率却是游走低位。

他们并指出，本周多数银行仍限制释出跨月资金，使得跨月资金量少价高，跨月短率料暂处区间高位不坠，而月内资金水位偏高却需求疲软，只能仰赖央行积极冲销银行间隔夜拆款过剩资金，本提存期银行间累积超额准备料越垫越高。

“ (跨月拆款)刚开始需求比较多。”一位跨月资金拆出方的大型银行交易员说。

他们并认为，时序逐渐逼近月底，多数银行对跨月拆款略显观望，静待月底资金情势趋于明确，致本周跨月拆款资金流动性欠佳，下周才会有较多银行加入跨月资金供给行列。

此外，市场关注年底资金动向，交易人士透露，主管机关已提前讨论如何协助市场年底资金调度平顺，预计央行将提供年底市场资金更为宽松的环境，而银行及票券商也都提早因应年底资金紧缩效应。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%；今日区间落在0.295-0.420%，同于上日区间；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日区间在0.380-0.440%；两周拆款利率区间在0.390-0.530%，上日区间为0.388-0.530%。

**短票利率持稳**

短票市场方面，票券商指出，周二发票量依旧偏少，成交以到期续作为主，短票利率大致持稳，料12月上半旬发票量才会恢复正常水准。

“ 因应月底额度状况，现在短票交投尽量分散。”一位大型票券交易员说。

他们并表示，近期票券商资金缺口普遍不大，大多以资金成本较低的拆款因应，且发票量持续偏少，短票交投并不热络，利率暂持平在既有区间。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率成交区间在0.58-0.60%，跨月短票利率主要成交在0.60-0.61%，少数成交在0.62-0.625%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.613%，较前日的0.607%微扬。

台湾央行周二公布，共发行4,252.1亿台币存单，与今日存单到期金额4,355.1亿相较，存单发行余额减103亿。

本周央行存单到期总额为1兆2,691亿台币，本周余日落点分别为周三2,715.50亿、周四4,018.00亿及周五1,115.50亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为66亿台币，累积超额准备为1,390亿台币、加计前期1%的超额准备为2,096亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场公债附买回(RP)利率周二变化不大，但因今日及本周仍有大额公司债交割，寿险资金提解增多，令市场调度略显频繁。不过整体市场资金供应仍属充足，利率暂不受影响。

市场调度人士指出，今日有元大宝来人民币债发行，紧接着明日兆丰银行的美元债也要交割，使得寿险资金的供给较受压抑，受影响的证券商转从其他投信、银行调度，尚无太大困难。

此外，市场逐渐感受国际板债券发行的资金趋紧效应，部分证券商顺势调整往来客户结构，与寿险往来部位缓步降低，并增加与企业法人及自然人的承作比重，也享受企业及个人客户较为便宜的资金成本。

〞利率没有动，钱就是左手进、右手出，进出稍微频繁一点。〞一位本地证券商交易员说。

交易商亦指出，11月份的整体资金情势稳定，当前可提供跨月资金的金融机构比例约上升至五成，部分票券商甚至只收跨月资金，拒收月内，显示市场对11月底资金趋紧的预期不高，预估月底前利率尚能稳定，顶多至月底前最后两三个交易日有机会微幅走升。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率没有变动。

今日有元大宝来证券10亿人民币公司债及旺矽 7亿转换公司债发行，也有玉山银行18亿台币还本。

本周其他交易日公司债发行落点如下：周三兆丰银行5亿美元金融债、大众银行 6亿台币金融债、同开科技 0.75亿台币转换公司债；周四同开科技 1.15亿台币转换公司债。