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亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 18:00 BJT

香港个股：恒基地产收购港岛西区一商住物业业权，重建总投资45亿港元

路透香港11月18日 - 近年积极收购旧楼地盘重建的恒基地产 周二以底价29.57亿港元，经强制拍卖投得港岛西区皇后大道西的商住大厦物业，为强拍条例生效以来，最高拍卖成交价。

是次拍卖的为皇后大道西450、450A-G、452、452A-G、456及456A-G号，地盘面积约为3万平方尺，现为一幢于1961年落成的11层高商住大厦，实用面积15万平方尺。

恒基地产执行董事兼地产发展部总经理黄浩明表示，公司自2009年起开始收购该物业业权，以今天的拍卖价及建筑成本计，预计重建项目的总投资额约45亿港元，将兴建一幢38层高商住物业，提供约600个住宅单位，料于2016年预售楼花，物业则于2018年底落成。

根据强制拍卖条例，只要发展商收购项目八成或以上的业权，即可提出强制拍卖。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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