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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 18:09 BJT

俄罗斯央行：总裁称需让卢布汇率自由浮动，继续管控将致更大损失

路透莫斯科11月18日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周二为央行让卢布汇率自由浮动的决定提出辩护，称若继续管控汇率，将导致黄金和外汇储备遭受更大损失。

纳比乌里娜本月稍早在下议院表示，除了卢布自由浮动外别无选择。卢布兑美元今年已经下挫近30%。她表示，俄罗斯金融市场稳定性比过去油价大跌时更强。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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