俄罗斯央行：总裁称需让卢布汇率自由浮动，继续管控将致更大损失

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透莫斯科11月18日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周二为央行让卢布汇率自由浮动的决定提出辩护，称若继续管控汇率，将导致黄金和外汇储备遭受更大损失。
纳比乌里娜本月稍早在下议院表示，除了卢布自由浮动外别无选择。卢布兑美元今年已经下挫近30%。她表示，俄罗斯金融市场稳定性比过去油价大跌时更强。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。