中国财政：规范地方国库和财政专户管理，严控新增财政对外借款--财政部

路透北京11月18日 - 中国财政部发布关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知，要求严格执行国库集中收付制度，严格控制新增财政对外借款，严格规范财政专户管理。

刊登在财政部网站的通知称，预算安排的资金应全部实行国库集中支付制度，严禁违规将财政资金从国库转入财政专户并虚列支出，严禁违规将财政资金支付到预算单位实有资金银行账户。地方各级财政除国库集中支付年终结余外，一律不得按权责发生制列支。

通知要求严格控制新增财政对外借款，全面清理已经发生的财政借垫款。各级财政部门要采取切实可行措施，必要时运用法律手段，抓紧全面清理已经发生的财政借垫款。

应当由预算安排支出的要抓紧安排预算，原则上应在2017年底前列支完毕。其他财政借垫款原则上应在2016年底前收回。经核实确实无法收回的财政周转金和其他财政借垫款，应在2017年底前报经同级人民政府批准同意后，按规定核销。

严格控制新增财政对外借款。各级财政部门要严格按照批准的年度预算和用款计划拨款，对于年度预算执行中确需新增的支出项目，应按规定通过动支预备费或调整当年预算解决，不得对外借款。

对于确需出借的临时急需款项，应严格限定借款对象、用途和期限。借款对象应限于纳入本级预算管理的一级预算单位（不含企业），不得对非预算单位及未纳入年度预算的项目借款和垫付财政资金，且应仅限于临时性资金周转或者为应对社会影响较大的突发事件的临时急需垫款。借款期限不得超过一年。

同时严格规范财政对外借款审批程序，加强财政对外借款日常管理，建立财政对外借款回收保证和责任追究机制，并严格规范财政专户管理，全面清理整顿存量财政专户。

除经财政部审核并报国务院批准予以保留的财政专户外，其余财政专户在两年内逐步取消。具体撤并要求和时限按照财政部相关规定执行。

全面实现财政专户归口管理。强化财政专户资金使用管理。禁止将财政专户资金借出周转使用，对已经出借的财政专户资金要制定回收计划，限期予以收回。财政专户资金保值增值操作要严格按照规定的方式进行，原则上不得在开户银行经办机构之外开展保值增值操作。

中国于2001年实施国库集中收付制度改革。近年来，一些地方财政部门违规将国库资金转入财政专户虚列支出；用国库资金对外借款规模较大，清理回收不及时；未严格执行国务院和财政部关于规范财政专户管理的规定，该撤销的财政专户未及时撤销，该归口财政部门国库管理机构统一管理的财政专户未及时转交；极少数地方顶风违纪，又擅自新开设财政专户等等。

这些问题暴露出一些地方财政部门对国库资金和财政专户资金管理工作重视不够，措施不力，如不尽快解决，不仅会给财政资金安全带来风险，而且会影响到现代财政国库管理制度建设和预算管理制度改革的深化。（完）

欲浏览详情请点选财政部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)