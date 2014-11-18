新兴汇市：印尼卢比升至两周高位，此前印尼上调燃料油价格

印尼卢比兑美元最高升0.8%至12,100卢比，为11月5日以来高点。印尼10年期公债收益率 一度跌至9月15日以来低点7.886%。该国股市 收高近1%，创10月23日以来盘中及收盘高点。
大多其他新兴亚币下滑。韩元 和日圆 下滑。
马币(林吉特)兑美元 跌0.2%至3.3540，为2010年5月以来低点。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 116.49 116.65 +0.14 -9.62 105.28
坡元 1.2966 1.2981 +0.12 -2.58 1.2632
台币 30.775 30.739 -0.12 -2.68 29.950
韩元 1097.39 1093.90 -0.32 -3.83 1055.40
泰铢 32.77 32.78 +0.03 +0.27 32.86
菲律宾披索 44.98 44.89 -0.19 -1.28 44.40
印尼卢比 12145.00 12202.00 +0.47 +0.12 12160.00
印度卢比 61.72 61.73 +0.02 +0.13 61.80
马币 3.3515 3.3470 -0.13 -2.27 3.2755
人民币 6.1208 6.1241 +0.05 -1.09 6.0539
(完)
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(编译 王颖/朱晓军；审校 于春红/田建华)