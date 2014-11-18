版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 18:45 BJT

新兴汇市：印尼卢比升至两周高位，此前印尼上调燃料油价格

印尼卢比兑美元最高升0.8%至12,100卢比，为11月5日以来高点。印尼10年期公债收益率 一度跌至9月15日以来低点7.886%。该国股市 收高近1%，创10月23日以来盘中及收盘高点。

大多其他新兴亚币下滑。韩元 和日圆 下滑。

马币(林吉特)兑美元 跌0.2%至3.3540，为2010年5月以来低点。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 116.49 116.65 +0.14 -9.62 105.28

坡元 1.2966 1.2981 +0.12 -2.58 1.2632

台币 30.775 30.739 -0.12 -2.68 29.950

韩元 1097.39 1093.90 -0.32 -3.83 1055.40

泰铢 32.77 32.78 +0.03 +0.27 32.86

菲律宾披索 44.98 44.89 -0.19 -1.28 44.40

印尼卢比 12145.00 12202.00 +0.47 +0.12 12160.00

印度卢比 61.72 61.73 +0.02 +0.13 61.80

马币 3.3515 3.3470 -0.13 -2.27 3.2755

人民币 6.1208 6.1241 +0.05 -1.09 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 王颖/朱晓军；审校 于春红/田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐