重温稿-《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.58%，二级向暖料提振需求

* 招标品种：财政部10年期续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(19日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商)

* 预测区间：3.55%-3.64%

* 预测均值：3.58%

路透上海11月18日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，10年是关键期限品种，且今日午后受宽松传言影响，二级现券及国债期货明显上涨，对明日需求应会形成支撑，收益率预测均值略低于二级。

他们并指出，若周三早盘现券价格维持升势，可能意味着此前现券的调整已基本到位，基于对宽松政策的进一步预期，不排除明日10年国债定位有走低的可能。

“现在看，这一波调整可能就这样了，大环境宽松没有改变，银行配置还是会拿的，”北京一大型商业银行交易员称。

他认为，如果明日早盘现券收益率没有明显反弹，银行仍会是10年国债主要需求方，尤其是城商行、外资行，因其资金成本较低。

华东一商业银行交易员预测该债定位在3.57%-3.62%之间，接近二级市场，但他也指出，"今天国债期货涨的比较多，让人很怀疑有啥消息，如果央行有动作，就另当别论。"

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.6609%。二级市场上，本次增发标的券--剩余期限约9.84年的140021最新成交价对应收益率 为3.59%。

银行间债市周二在国债期货午后大幅拉升的引领下，现券收益率止涨回落，IRS亦联动下行；而国债期货的快速反弹，也令市场对于宽松政策将再出手的猜测升温。

明日该债发行量为280亿元人民币，为今年第21期 10年品种第二次续发，该期债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月24日进行分销；11月26日起与原发行部分合并上市交易。