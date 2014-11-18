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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 19:57 BJT

日本经济：首相安倍晋三称，上调消费税时将考虑免除日常必须品

路透东京11月18日 - 日本首相安倍晋三周二表示：

* 消费税上调时，将考虑免除日常必需品

* 将在自民党竞选纲领中阐述能源政策、核电重启以及安全问题上的立场。(完)
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