东南亚股市：印尼股指创近四周收盘高位，银行股交投热络

路透曼谷11月18日 - 印尼股指周二创近四周收盘高位，因对利率敏感的个股在印尼央行宣布利率决议前上涨，此前一日该国上调燃油补贴价格，从而为改革筹措资金。

印尼股市 上涨0.96%，收在日高5,102.47点，且创10月23日以来最高收盘水准。Bank Rakyat Indonesia 和Bank Mandiri 成交量最大。

印尼央行周二将指标利率上调25个基点，至7.75%。在该国将燃料油价格上调逾30%后，政府希望快速遏制通胀。