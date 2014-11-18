东南亚股市：印尼股指创近四周收盘高位，银行股交投热络

路透曼谷11月18日 - 印尼股指周二创近四周收盘高位，因对利率敏感的个股在印尼央行宣布利率决议前上涨，此前一日该国上调燃油补贴价格，从而为改革筹措资金。
印尼股市 上涨0.96%，收在日高5,102.47点，且创10月23日以来最高收盘水准。Bank Rakyat Indonesia 和Bank Mandiri 成交量最大。
印尼央行周二将指标利率上调25个基点，至7.75%。在该国将燃料油价格上调逾30%后，政府希望快速遏制通胀。
泰国股市 收高0.8%，创两周高位。泰国内阁一如预期批准建设双规铁路计划，令建设行业前景更加亮丽。Italian Thai Development 大涨7%。
菲律宾股市 连续第三日上涨，创逾两周收盘高位。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 425.01 2.84 +0.67 +9.43 388.37
新加坡 3313.73 25.06 +0.76 +4.62 3167.43
马来西亚 1818.38 11.90 +0.66 -2.60 1866.96
泰国 1581.27 12.20 +0.78 +21.76 1298.71
印尼 5102.47 48.53 +0.96 +19.38 4274.18
菲律宾 7275.66 45.94 +0.64 +23.53 5889.83
越南 594.25 -6.68 -1.11 +17.76 504.63
(完)
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(编译 田建华; 审校 于春红)