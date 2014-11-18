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亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 19:35 BJT

国际油市：亚洲燃料油船货升水攀高至逾九个月高位，受现货交易强劲

路透新加坡11月18日 - 周二亚洲燃料油船货升水攀高至逾九个月高位，受现货交易强劲买盘带动。

路透数据显示，380-cst燃料油升水上涨0.65美元至每吨较新加坡现货报价高出5.31美元。

路透测算数据显示，壳牌和兴隆的买单相当于在每吨4.30-5.50的升水价位给予即期船货支撑。

破产的丹麦宝运石油(OW Bunker)新加坡公司，将在12月初与清算人--毕马威会计师事务所会面，讨论公司尚未归还的债务，这些债务总计约15亿美元。

新加坡法院的文件显示，在宣布扣押该新加坡公司总计七艘船后，油企加大对该公司的法律行动。

印度石油公司求售3.5万吨180-cst燃料油，12月5-7日装运，招标将于11月19日结束。

印度Essar Oil求售7.5万吨真空瓦斯油(vacuum gasoil)，12月19-22日装运。(完)

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(编译 田建华; 审校 王洋)
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