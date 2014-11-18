日本经济：2015财年预算赤字削减目标依刺激政策规模而定--经济财政大臣

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透东京11月18日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，政府完成下个财政年预算赤字削减目标的能力，取决于经济刺激支出规模。
甘利明在接受采访时表示，没有声称政府将不惜任何代价完成赤字削减目标，这显示日本政府希望延迟完成赤字削减目标，通过支出来刺激经济。
日本财政计划要求政府在2016年3月结束的2015财年，将基本财政赤字与国内生产总值(GDP)之比降低0.5个百分点。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。