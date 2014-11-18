日本经济：2015财年预算赤字削减目标依刺激政策规模而定--经济财政大臣

路透东京11月18日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，政府完成下个财政年预算赤字削减目标的能力，取决于经济刺激支出规模。

甘利明在接受采访时表示，没有声称政府将不惜任何代价完成赤字削减目标，这显示日本政府希望延迟完成赤字削减目标，通过支出来刺激经济。

日本财政计划要求政府在2016年3月结束的2015财年，将基本财政赤字与国内生产总值(GDP)之比降低0.5个百分点。(完)