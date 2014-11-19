更正-国际油市：亚洲1月上半月石脑油裂解价差上涨，北亚需求稳健(11月18日)

联合石化寻求买入12月运抵湛江的5.5万吨石脑油，上日其买入一批12月下半月运抵中国的船货。

中国掀起购买热潮的原因包括炼厂检修以及国际市场石脑油价格在低位。

尽管中国的需求给予卖家一些休整之机，但交易商称中国的购买不足以消化过剩的供应。