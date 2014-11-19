更正-国际油市：亚洲1月上半月石脑油裂解价差上涨，北亚需求稳健(11月18日)

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(更正：倒数第二段译文有误，应为“每桶”折价，而非“每吨”)
路透新加坡11月18日 - 周二亚洲1月上半月石脑油裂解价差连续第二日上涨，触及两周高位每吨69.57美元，因北亚需求稳健。
韩国LG化学买入至少2.5万吨1月上半月石脑油，交易商估计成本加运费价较日本报价每吨高出6美元左右。
联合石化寻求买入12月运抵湛江的5.5万吨石脑油，上日其买入一批12月下半月运抵中国的船货。
中国掀起购买热潮的原因包括炼厂检修以及国际市场石脑油价格在低位。
尽管中国的需求给予卖家一些休整之机，但交易商称中国的购买不足以消化过剩的供应。
Bangladesh Petroleum Corp (BPC)将向Socar Trading卖出17万桶石脑油，离岸价格(FOB)较11月27-29日新加坡报价每桶折价3.29美元。
亚洲汽油裂解价差连续第三日下跌，跌至近三个月低位每桶6.76美元，因需求放缓。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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