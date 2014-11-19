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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 12:10 BJT

更正-国际油市：亚洲1月上半月石脑油裂解价差上涨，北亚需求稳健(11月18日)

(更正：倒数第二段译文有误，应为“每桶”折价，而非“每吨”)

路透新加坡11月18日 - 周二亚洲1月上半月石脑油裂解价差连续第二日上涨，触及两周高位每吨69.57美元，因北亚需求稳健。

韩国LG化学买入至少2.5万吨1月上半月石脑油，交易商估计成本加运费价较日本报价每吨高出6美元左右。

联合石化寻求买入12月运抵湛江的5.5万吨石脑油，上日其买入一批12月下半月运抵中国的船货。

中国掀起购买热潮的原因包括炼厂检修以及国际市场石脑油价格在低位。

尽管中国的需求给予卖家一些休整之机，但交易商称中国的购买不足以消化过剩的供应。

Bangladesh Petroleum Corp (BPC)将向Socar Trading卖出17万桶石脑油，离岸价格(FOB)较11月27-29日新加坡报价每桶折价3.29美元。

亚洲汽油裂解价差连续第三日下跌，跌至近三个月低位每桶6.76美元，因需求放缓。(完)

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(编译 田建华; 审校 王洋)
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