《焦点》日本首相安倍晋三提前选举，以期贯彻其经济政策

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
“我们绝没有在财政改革面前投降，”他说，“不会第二次延迟(上调消费税)。”
经济消息不佳使得反对派阵营为选举活动积攒了弹药，不过这些党派实力薄弱且四分五裂，合作上可能会遇到问题。
日本民主党一高层Tatsuo Kawabata在新闻发布会上称，首相试图掩盖安倍经济学失败的迹象。
鲜有人预计自民党和其同盟将丧失多数席位，不过金融市场和分析师当前考虑，执政联盟或许比预期的表现要差，且在选举过后安倍会损伤一些元气。
安倍表示，若执政联盟未能赢得多数席位，将会请辞。
咨询公司Teneo Intelligence的Tobias Harris写道，“经济衰退使得反对党对安倍的攻击更强烈，暗示执政联盟有丢掉一些席位的可能。”自民党和公明党当前持有众议院三分之二的席位。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%