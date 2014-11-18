《焦点》日本首相安倍晋三提前选举，以期贯彻其经济政策

“我们绝没有在财政改革面前投降，”他说，“不会第二次延迟(上调消费税)。”

经济消息不佳使得反对派阵营为选举活动积攒了弹药，不过这些党派实力薄弱且四分五裂，合作上可能会遇到问题。

日本民主党一高层Tatsuo Kawabata在新闻发布会上称，首相试图掩盖安倍经济学失败的迹象。

鲜有人预计自民党和其同盟将丧失多数席位，不过金融市场和分析师当前考虑，执政联盟或许比预期的表现要差，且在选举过后安倍会损伤一些元气。

安倍表示，若执政联盟未能赢得多数席位，将会请辞。

咨询公司Teneo Intelligence的Tobias Harris写道，“经济衰退使得反对党对安倍的攻击更强烈，暗示执政联盟有丢掉一些席位的可能。”自民党和公明党当前持有众议院三分之二的席位。(完)