《综述》美国10月生产者物价上升，但潜在趋势温和令联储可保持低利率

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
* 美国10月最终需求PPI较前月上升0.2%，升幅大于预期
* 10月扣除食品、能源与贸易的最终需求PPI较前月上升0.1
* 最终服务需求上升，是PPI攀升的主要原因
路透华盛顿11月18日 - 美国10月生产者物价意外上升，但潜在趋势继续直指温和的通胀环境，将可能支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持低利率更久一些。
美国劳工部周二公布，美国10月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，受服务业PPI跳升所推动。9月最终需求PPI为下降0.1%。
不过，10月扣除食品、能源与贸易的最终需求PPI，又称核心PPI，较前月仅上升0.1%，9月为下滑0.1%。
“没有形成通胀压力，可能不会令美联储希望提早升息，”MUFG Union Bank首席金融分析师Chris Rupkey说。
美联储自2008年12月以来维持近零的利率，多数分析师预计，美联储将在明年年中开始升息。
另外，全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，美国11月住宅建筑商信心指数反弹。
在通胀数据公布后，美元兑一篮子货币下跌，美国公债价格上升，美股小幅攀升。
分析师原本预计，10月最终需求PPI较前月下跌0.1%。10月也是汽车制造业每年推出最新款汽车的时候，这可能造成一连串数据的波动。
10月最终需求PPI较上年同期上升1.5%，升幅为2月来最小。10月核心PPI同比上升1.6%。核心PPI涵盖最终需求PPI大约三分之二。
油价不断下跌和薪资增长仍然温和，扶助美国通胀维持在美联储2%的目标之下。
10月最终服务需求物价较前月上升0.5%，为2013年7月来最大升幅。主要因为批发商和零售商提价，一些分析师认为，是生产商把握了能源价格下跌令消费者可使用资金增加的机会。
在10月，最终能源需求PPI下跌3.0%，连续第四个月下跌。
10月轿车价格上升，录得五年来最大升幅，食品价格上涨，为两个月来首次。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%