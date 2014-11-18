全球金市：美元下跌推动金价上涨约1%，一度升穿1,200美元

* 美元下跌；德国ZEW经济景气指数好于预期

* 基金年底前买入预料将提振黄金－经纪

* SPDR的黄金持仓量上升，为两周来首见

路透纽约/伦敦11月18日 - 金价周二攀升约1%，短暂升至每盎司1,200美元以上，因美元兑欧元下跌，部份原因是德国投资者信心数据好于预期。

黄金投资者对美国10月生产者物价上升无甚反应。美国10月生产者物价意外上升，但潜在趋势继续直指温和的通胀环境，将可能支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持低利率更久一些。

同时，一些市场参与者表示，在年底前，基金开始寻找相对便宜的资产，应该会令黄金得益。

“接近年尾，许多投资者开始寻找估值过低的投资，而金价在1,200美元以下，看来颇有吸引力，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。

1942 GMT，现货金 上升0.7%，报每盎司1,195.06美元，稍早触及10月30日来最高1,204.70美元。

美国COMEX-12月期金 收涨13.60美元，报每盎司1,197.10美元。

金价自11月7日触及四年半低位1,131.85美元后反弹了约6%。

美元兑一篮子主要货币 下滑0.4%，主要因为德国11月ZEW经济景气判断指数上升，为约一年来首见，且数据好于预期，令市场对德国经济改善抱存希望。

市场静待美联储周三公布10月会议记录。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量周一上升0.33%，至723.01吨，为11月3日来首次增加。

印度财政部的一名消息人士表示，印度最早周二可能宣布限制黄金进口的措施，因为黄金进口激增，使贸易逆差进一步扩大。

印度进一步收紧黄金进口限制可能打压该国的黄金需求，且令金价承压。

现货铂金 攀升0.5%，报每盎司1,199.85美元。现货钯金 升0.5%，报每盎司771.22美元。现货银 涨0.3%，报每盎司16.14美元。(完)

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