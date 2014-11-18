金砖国家：11月18日股汇市收盘纵览

路透11月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月18日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.28%，收报988.66点。

中国股市：沪综指连续第二日收低，权重股利好兑现领跌大盘

香港股市：收盘下跌1.1%，金融股疲软

中国汇市：人民币随离岸汇率小幅收升，沪港通提振作用持续显现

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巴西股市：涨逾1%，银行类股涨势抵消国有石油企业Petrobras 的跌势。指标股指Bovespa指数 收高1.57%，报52,061.86点。 拉美汇市：多数上扬，智利披索因央行会议前市场情绪转趋谨慎而走低

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南非股市：连续第二个交易日下跌，水泥制造商PPC 创逾一年最大跌幅，因全年获利持平，并下调股息。指标Top-40绩优股指数 收跌0.51%至44,802点，综合指数 下滑0.28%至50,372点。

南非汇市：兰特兑美元触及两周高位，因日本经济滑入衰退

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印度股市：基本持平，盘中触及纪录高位后回撤，因投资者了结获利，即便对国内经济信心上升，以及降息预期提振Larsen & Toubro 等企业。指标BSE股指 涨幅一度达0.37%，至28,282.85点的历史高位。该指数收跌0.05%报28,163.29点。NSE指数 收低0.06%，报8,425.90点，此前触及8,454.50点的纪录高位。

印度汇市：收盘变化甚微，稍早跌至一个月低位。石油企业买进更多美元，抵消了对日本新激励举措将继续促进外国投资者进入新兴市场的乐观情绪。印度卢比兑美元 收报61.74/75，盘中触及10月16日以来最低水平61.8750。上日收盘价为61.73/74。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.66%，报1,020.770点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.5%，报557.40点。