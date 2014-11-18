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市场报道 | 2014年 11月 19日 星期三 06:45 BJT

加拿大股市：触及七周高位，金矿股上涨

路透多伦多11月18日 - 加拿大主要股指周二触及七周最高，受助于金矿股跳升和其他主要板块大多上涨，以及日本将推迟上调消费税。

日本首相安倍晋三周二表示，他将提前举行选举以寻求在新的任期执行其经济政策，并推迟不受欢迎的消费税上调举措；此前一天日本公布的数据显示，日本经济陷入衰退。

金矿股劲升5.2%，跟随金价一起上涨。金矿股在过去三日也上升，扳回部份在上月被大举抛售的失地。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨90.47点，或0.61%，报14,972.97点。10大类股中有八类收涨。(完)
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