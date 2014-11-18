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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 06:58 BJT

纽约期市：期棉上涨，受空头回补和商业买兴带动

* 指标期棉价格在前日低点处寻获支撑

* 低价对商业买家来说很有吸引力

* 交易所库存继续上升--ICE数据

路透11月18日 - 棉花期货周二上涨，因交易商在价格接近前日低点后回补空仓，一些商业买家趁低价买入。

洲际交易所(ICE)交投最为活络的3月期棉合约 收高0.76美分，或1.3%，自上周四触及的五年低点反弹，报每磅59.86美分。

“我们看到了一些空头回补，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville说。“此外，美国市场有买棉花的意愿，你能看到一些需求。”

次月期棉合约上周下跌4.8%，之前美国农业部上调了2015-16种植年度全球纪录产量的预估，期棉上周四跌至每磅58.57美分，为2009年以来最低位。

期棉价格早盘下跌，但在前日低点58.91美分处寻获支撑，引发空头回补带动的涨势，并吸引纺织厂买入。

最新的ICE数据显示，交易所棉花库存周一升至25,065包，继续自一年低点攀升。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 白云; 审校 郑茵)
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