日本个股：三菱东京日联银行再次被纽约州金融局罚款3.15亿美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
监管机构指控为三菱东京日联银行制作2008年报告的普华永道，迫于该银行律师与高管的压力篡改报告，普华永道于8月同意支付2,500万美元罚款，并在两年内不得于纽约执行特定作业。
三菱东京日联银行在周二发布的声明中表示，该银行已经解决自愿调查中向普华永道发出指令、以及对纽约监管机构的信息披露涉及的问题。
2013年的和解案估算，该银行在2002-2007年间，代表遭受美国制裁的国家，经由纽约处理了2.8万笔、价值约1,000亿美元的不当交易。
不过这些数据是从2008年的报告推算而来，而监管机构发现该报告已被掺水。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。