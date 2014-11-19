版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 09:08 BJT

日本个股：三菱东京日联银行再次被纽约州金融局罚款3.15亿美元

监管机构指控为三菱东京日联银行制作2008年报告的普华永道，迫于该银行律师与高管的压力篡改报告，普华永道于8月同意支付2,500万美元罚款，并在两年内不得于纽约执行特定作业。

三菱东京日联银行在周二发布的声明中表示，该银行已经解决自愿调查中向普华永道发出指令、以及对纽约监管机构的信息披露涉及的问题。

2013年的和解案估算，该银行在2002-2007年间，代表遭受美国制裁的国家，经由纽约处理了2.8万笔、价值约1,000亿美元的不当交易。

不过这些数据是从2008年的报告推算而来，而监管机构发现该报告已被掺水。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐