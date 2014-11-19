中国外汇：9月共减持美国国债34亿美元，但增持长期国债247亿

路透上海11月19日 - 美国财政部最新数据显示，今年9月中国减持美国国债34亿美元，上月为增持。截止9月末，中国持有的美国国债为12,663亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

分项数据显示，9月中国共计净增持美国长期证券326.96亿美元。分项来看，净增持长期国债247.05亿美元，净增持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券74.59亿美元，净增持公司债3.35亿美元，净增持公司股票1.97亿美元。

中国是全球外汇储备最高的国家，截至今年9月末外汇储备余额为3.89万亿美元。如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一。除大量投资美国国债以外，中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债，并与不同的机构合作,扩大投资渠道。

中国国家外汇管理局2013年1月称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经 营。

由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政 部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)

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here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)