《中国报摘》--中国证券报11月19日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条:
--中国国务院颁布政府核准投资项目目录，共取消、下放38项核准权限。其中，取消核准改为备案15项、下放地方政府核准23项。
* 其他:
--据悉，在已出台一系列险资运用政策基础上，有关部门正发起研究险资出海投资支持方案，与之配套的保险资管产品发行有望在政策带动下获更大空间，并分羹海外市场。投资沪港通的政策指引将成为上述支持方案的组成部分。
--证监会表示，上交所对沪股通交易单元实施盘中分时金额前端控制，香港联交所设置了买入价不能超过当前成交价4%的价格申报控制。通过对交易金额和价格的双重监管，降低了“乌龙指”事件发生的可能性。
--权威人士指出，随着城镇化和基础设施建设需求的上升，明年地方政府发债规模仍将扩大，但因地方政府能够维持财政收入稳定，不会出现系统性风险。
--中融信托大股东经纬纺机 公告称，中融信托拟以15亿元人民币出资设立中国信托业保障基金，该基金注册资本金100亿元。
--周二(18日)，河北钢铁集团与德高控股集团签署协议，增持全球最大的钢铁贸易与综合服务商--德高国际贸易控股公司股权至51%。
--华谊兄弟 拟非公开发行A股1.45亿股，募集资金总额不超过36亿元。增发对象包括阿里创投、腾讯 、平安资管及中信建投。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。