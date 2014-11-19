《中国报摘》--中国证券报11月19日

* 头版头条:

--中国国务院颁布政府核准投资项目目录，共取消、下放38项核准权限。其中，取消核准改为备案15项、下放地方政府核准23项。

* 其他:

--据悉，在已出台一系列险资运用政策基础上，有关部门正发起研究险资出海投资支持方案，与之配套的保险资管产品发行有望在政策带动下获更大空间，并分羹海外市场。投资沪港通的政策指引将成为上述支持方案的组成部分。

--证监会表示，上交所对沪股通交易单元实施盘中分时金额前端控制，香港联交所设置了买入价不能超过当前成交价4%的价格申报控制。通过对交易金额和价格的双重监管，降低了“乌龙指”事件发生的可能性。

--权威人士指出，随着城镇化和基础设施建设需求的上升，明年地方政府发债规模仍将扩大，但因地方政府能够维持财政收入稳定，不会出现系统性风险。

--中融信托大股东经纬纺机 公告称，中融信托拟以15亿元人民币出资设立中国信托业保障基金，该基金注册资本金100亿元。

--周二(18日)，河北钢铁集团与德高控股集团签署协议，增持全球最大的钢铁贸易与综合服务商--德高国际贸易控股公司股权至51%。