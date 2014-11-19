路透基点：瑞安房地产与四家银行签署2.5亿美元贷款协议--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，瑞安房地产已经与四家银行签署2.5亿美元两年期定期贷款协议。
盘谷银行香港、中信银行(国际)和大丰银行作为牵头行，渣打银行作为簿记行参贷。
贷款协议于11月7日签署，分为10亿港元(1.285亿美元)的A部分和1.215亿美元的B部分。
这笔分期偿还的贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码418个基点，平均期限为1.375年。
承贷5,000万美元或以上的银行将获得综合收益550个基点，前端费181.5个基点；承贷2,500-4,900万美元的银行获得综合收益520个基点，费用140.25个基点。
借款人为Globaland Ltd，瑞安房地产提供担保。
贷款资金将用于瑞安房地产在上海黄浦区太平桥项目的拆迁费用。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。