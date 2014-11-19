路透基点：瑞安房地产与四家银行签署2.5亿美元贷款协议--TRLPC

贷款协议于11月7日签署，分为10亿港元(1.285亿美元)的A部分和1.215亿美元的B部分。

这笔分期偿还的贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码418个基点，平均期限为1.375年。

承贷5,000万美元或以上的银行将获得综合收益550个基点，前端费181.5个基点；承贷2,500-4,900万美元的银行获得综合收益520个基点，费用140.25个基点。