路透调查：美国上周原油和馏分油库存料下降，汽油库存则增加

路透11月18日 - 周二的路透调查显示，11月14日止当周，美国商业原油和馏分油库存料减少，而汽油库存可能增加。

路透访问的七名分析师平均预期，上周原油库存料下降80万桶。这项调查是在美国石油协会(API)和美国能源部的能源资料协会(EIA)公布每周库存报告前进行的。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存估计减少190万桶，汽油库存料增加60万桶。

EIA数据显示，截至11月7日当周，原油库存降幅超过预期，因炼厂增加产出；汽油库存增加而馏分油库存下降。

根据路透调查，上周炼厂产能利用率料上升0.5个百分点，至90.6%。此前一周产能利用率上升1.7个百分点。

API周二公布报告称，上周原油库存增加370万桶，其中库欣原油库存增加140万桶；汽油库存增加51.9万桶，馏分油库存减少330万桶；炼厂产能利用率下降0.3个百分点至89.9%。

EIA将于周三1530GMT公布一周库存报告。(完)