中国个股：华谊兄弟向阿里和腾讯等发行股份筹资36亿，业务战略合作

路透上海11月19日 - 中国知名民营影视娱乐公司--华谊兄弟 周三修订其定向增发方案，向腾讯 、阿里创业投资、中国平安 旗下平安资管、中信建投证券等四家机构发行股份筹资36亿元人民币，并与阿里巴巴和腾讯在业务上战略合作。

与6月公布的定增方案不同的，新方案中的发行股份数量、价格、筹资规模、发行对象等关键细节均发生变化。根据6月方案，华谊兄弟拟向不超过五名投资者发行不超过1.2亿A股，筹资至多25亿元，发行对象为符合规定的基金公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等。

周三公布的新方案中，定向增发价格确定为前20日均价的105%，即24.83元。杭州阿里创业投资和腾讯拟出资15.33亿元和12.8亿元，平安资管和中信建投证券计划出资额分别为6.8亿元和1.07亿元。

腾讯和阿里巴巴 董事长马云此前皆持有华谊兄弟逾4%的股份。在增发完成后，腾讯、马云及阿里创投的持股均增至8.08%，为并列第二大股东，华谊兄弟的创始人王中军、王中磊兄弟持股降至26.99%，但仍为控股股东。

值得注意的是，华谊兄弟还与阿里巴巴中国、腾讯分别签署战略合作协议，在电影及其衍生业务、IP、游戏业务等方面展开合作。例如华谊兄弟将其电影作品的信息网络传播的优先合作权授予阿里巴巴和腾讯，并同意这两家可分别参与投资华谊兄弟电影作品投资额的5-10%份额，三年内这两家将分别享有五部电影的共同制作发行权利。

华谊兄弟在三年内选择10部影片与阿里巴巴的娱乐宝产品展开合作。对于华谊与阿里巴巴的合作影片，华谊将优先与淘宝网就线上票务销售进行合作，阿里将提供淘宝网优势资源对此进行重点宣传推广。

华谊兄弟指出，此次与阿里巴巴、腾讯的合作，是公司顺应娱乐传媒行业网络化、移动化的趋势，在互联网领域业务拓展的重要举措。本次合作事项有利于促进公司与互联网的深度融合，发挥公司业务之间的协同效应，进一步完善和加强了公司的产业链布局。